Вибори на окупованому Донбасі хочуть провести вже восени

Кирило Лютий Політика 22:47, 4.05.2020 Оновлено: 22:55, 4.05.2020

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що вибори на окупованому Донбасі пройдуть у жовтні 2020 року, одночасно з виборами в інших містах України.

Про це сказав пыд час онлайн-дискусії Atlantic Council "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що поки що питання перенесення дати виборів в ОРДЛО в Офісі президента не обговорювалося.

"І я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори, зокрема на сьогодні на непідконтрольних територіях. У цілому по всій території нашої країни. І ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", – сказав Єрмак.

Андрій Єрмак
eurointegration.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента мають намір провернути істотні кадрові перестановки в складі Тристоронньої контактної групи із врегулюванню ситуації на Донбасі.

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