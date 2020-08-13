Вибори на Хмельниччині: "Голос" відкликав 35 членів ТВК через підозру про змову

Партії "Слуга народу" і "Голос" запідозрили в змові при отриманні керівних посад в територіальних виборчих комісіях в Хмельницькій області.

Подання від двох партій були надіслані з одного комп'ютера, повідомляється в сюжеті телеканалу "Прямий".

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії, під час місцевих виборів за волевиявленням громадян в регіоні стежитимуть представники партій "Слуга народу", "Голос" і "Солідарність жінок України". Без керівних посад залишилися представники "Європейської солідарності" і "Батьківщини".

"Я за весь час не пам'ятаю такого, щоб всі керівні посади у виборчих комісіях відходили до однієї партії або під крило однієї партії. Навіть під час Януковича такого не було. Я можу собі уявити тільки одне – готують в Хмельницькій області масштабні фальсифікації", – зазначив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

Зі свого боку керівниця "Голосу" Кіра Рудик заявила, що партія відкликає всіх 35 членів ТВК. Вона уточнила, що підозра у співпраці представників політсил обгрунтована і вже проводиться відповідне розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуваннями, проведеними Центром Разумкова і Центром SOCIS, українці вважають реальною опозицією до влади партію "Європейська солідарність".