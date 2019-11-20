Обговорить із Путіним: Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі стануть можливими тільки після повернення окупованих територій під контроль України.

Цю умову він озвучив під час брифінгу в Станиці Луганській, куди в середу, 20 листопада, прибув відкрити відремонтований міст (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Питання, яке є одним із складних, тому що з багатьох складових складається, – це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України", – сказав глава держави.

Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі BBC

Він пообіцяв порушити це питання на саміті в "нормандському форматі", який пройде 9 грудня в Парижі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявляв, що вибори можливі після виведення військ РФ із Донбасу і остаточного обміну полоненими. Глава МЗС України Вадим Пристайко також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною і РФ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!