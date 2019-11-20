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20 листопада • оновлено в 19:23
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Обговорить із Путіним: Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі стануть можливими тільки після повернення окупованих територій під контроль України.

Цю умову він озвучив під час брифінгу в Станиці Луганській, куди в середу, 20 листопада, прибув відкрити відремонтований міст (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Питання, яке є одним із складних, тому що з багатьох складових складається, це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України", – сказав глава держави.

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Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі

Зеленський зробив заяву про вибори на Донбасі

BBC

Він пообіцяв порушити це питання на саміті в "нормандському форматі", який пройде 9 грудня в Парижі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявляв, що вибори можливі після виведення військ РФ із Донбасу і остаточного обміну полоненими. Глава МЗС України Вадим Пристайко також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною і РФ.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Вибори на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
Вован упорно и последовательно всем доказывает, что он - дурак. Мальчик не понимает, что единственное условие Кремля - подконтрольные ему выборы, которые дадут ему подконтрольную часть территории Украины, которая будет управлять Киевом. Ничего меньше они не хотят. Мы естественно, на это не согласны. Потому никаких "договорится посередине" без капитуляции не получится. А за капитуляцию Зелю прибьют )))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Малиновская Татьяна, свое мнение высказывай бабушке из мухосранска.
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lykin vasa
lykin vasa
Dell Alex, Он упорно проводит совет Дони-достать Путина с этим форматом.При чем пытаясь этим форматом заменить и Минск,и формулу.Плюс добавить туда же и Крым.Иными словами просто заменить личной встречей условия прекращения огня и дальнейшие шаги для урегулирования отношений.Первым номером записано разведение по всей линии соприкосновения,а не в отдельных пунктах.Определение статуса Донбаса законодательно и после проведение выборов по вашим законам.Заменить полный развод на три пункта,пытаться найти там Российские войска и провести выборы -новая повестка формата.Кто то из участников будет сие рассматривать?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Выборы только после вывода российских войск. То есть, никогда?)
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Dell Alex
Dell Alex
Pyankovsky Alexey, Ну, не то, чтобы совсем никогда, но, благодаря Зеле, не так скоро, как могло бы.быть...
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