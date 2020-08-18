Вибори на Донеччині: у ЦВК запросили у силовиків інформацію щодо загроз

Центральна виборча комісія України попросила компетентні органи оцінити, чи безпечно проводити місцеві вибори в деяких районах Донецької і Луганської областей біля лінії розмежування.

Відповідні запити направлені до Ради національної безпеки й оборони, Службу безпеки, Національної поліції, командувача Об'єднаних сил, повідомляється на сайті ЦВК за підсумками засідання 18 серпня.

Також відповідні звернення направлені до Донецької і Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.

На відповідь у ЦВК очікують не пізніше 28 серпня.

"З огляду на необхідність забезпечення можливості для громадян України реалізувати їхнє право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує необхідність в уточненні у компетентних органів інформації щодо ситуації з безпекою на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями", – пояснили в Центрвиборчкомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцеві вибори в 10 громадах Донецької та 8 – Луганської областей можуть відбутися 25 жовтня, але тільки після висновків Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій.

Раніше в ЦВК вирішили, що проведення місцевих виборів на деяких територіях Донецької та Луганської областей є неможливим.