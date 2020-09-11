Вибори на Донбасі: делегації України та РФ відзначилися різними версіями

Представники України і Росії зробили різні заяви щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак після зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" в Берліні 11 вересня сказав, що українська сторона нібито погодилася на те, що Верховна Рада перегляне постанову, згідно з якою вибори в ОРДЛО і анексованому Криму не проводитимуться.

"Домовилися про те, що найближчим часом Рада розгляне проект постанови, що коректує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня", – сказав представник Путіна.

Зі свого боку глава української делегації, віцепрем'єр Олексій Резніков сказав протилежне. У коментарі "РБК-Україна" він зазначив, що такої обіцянки на зустрічі вони не давали.

Резніков додав, що це було б втручанням у суверенітет українського парламенту.

"Ніхто не брав на себе обговорювати компетенції українського парламенту або втручатися в його суверенітет", – підкреслив віцепрем'єр.

При цьому він зазначив, що наприкінці липня в парламенті була зареєстрована пропозиція щодо коригування постанови про місцеві вибори і російська сторона про це поінформована.

"Вони проінформовані, що є ініціатива українських депутатів, самостійна ініціатива, не пов'язана ні з чийого позицією. Ця ініціатива, якщо я не помиляюся, була запропонована після початку режиму припинення вогню, її можна перевірити на сайті ВР. Ані Козак, ані інші політичні радники не збираються втручатися в суверенітет парламенту", – сказав Рєзніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 15 липня призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. При цьому вибори не будуть проводитися в анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 вересня, відбулася зустріч радників в "нормандському форматі". Сторони обговорили режим тиші на Донбасі, обмін і доступ до полонених, а також нові раунди переговорів радників президентів.