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1 жовтня • оновлено в 21:59
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Вибори на Донбасі: Зеленський назвав головну умову

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на окупованій частині Донбасу можливе лише за умови виведення російських військ.

Тверду позицію висловив він на брифінгу у вівторок, 1 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Формула Штайнмаєра" або закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської області почне діяти на постійній основі за умови, що там відбудуться вибори відповідно до Конституції України та законодавства, а також після публікації звіту ОБСЄ про те, що вони відповідали міжнародним стандартам", – сказав президент.

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Вибори на Донбасі: Зеленський на брифінгу назвав умову

Вибори на Донбасі: Зеленський на брифінгу назвав умову

Зеленський запевнив, що "ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути".

"Якщо ми хочемо, щоб вибори пройшли відповідно до законодавства України, ми розуміємо, що не може бути кулеметів, кордон має бути наш. Якщо там будуть якісь війська, виборів не може бути. Ми підготуємо всі запобіжники. Ми з вами ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори, якщо там є військові", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра".

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Теми
Вибори на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас Формула Штайнмаєра
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
оно уже столько наобещало, но что-то ничего не выполнило. И не вспоминайте про освобожденных - это не он начал, и это ему "подарил" другой карлик, соседний
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Карпов Стас
Карпов Стас
Зеленский знает, российских войск на Донбассе нет, и его заявление является поводом для невыполнения Украиной подписанных документов
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И кто имеет полномочия сообщить, что российских войск там так нету?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Рейт Адам, Так они давно утверждают, что там их нет. Значит скоро выборы, скорее всего вместе со всей Украиной - весной.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Pavlov Pavel, для отсталых- ОБСЕ
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