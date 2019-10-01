Вибори на Донбасі: Зеленський назвав головну умову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на окупованій частині Донбасу можливе лише за умови виведення російських військ.

Тверду позицію висловив він на брифінгу у вівторок, 1 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Формула Штайнмаєра" або закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської області почне діяти на постійній основі за умови, що там відбудуться вибори відповідно до Конституції України та законодавства, а також після публікації звіту ОБСЄ про те, що вони відповідали міжнародним стандартам", – сказав президент.

Вибори на Донбасі: Зеленський на брифінгу назвав умову

Зеленський запевнив, що "ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути".

"Якщо ми хочемо, щоб вибори пройшли відповідно до законодавства України, ми розуміємо, що не може бути кулеметів, кордон має бути наш. Якщо там будуть якісь війська, виборів не може бути. Ми підготуємо всі запобіжники. Ми з вами ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори, якщо там є військові", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра".

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