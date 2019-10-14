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15 жовтня • оновлено в 00:11
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Вибори на Донбасі: Путіну висунули жорстку умову

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Євросоюз підтримує проведення виборів на окупованому Донбасі тільки за умови виведення російсько-окупаційних військ і відновлення контролю кордонів України.

Про це заявив глава українського МЗС Вадим Пристайко за підсумками зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС в Люксембурзі, передає "РБК-Україна".

Міністри погодилися, що вибори і спеціальний статус для ОРДЛО не може бути надано всупереч законодавству України і стандартам ОБСЄ.

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"Вибори не можуть відбуватися, коли територія окупована. Вони не можуть відбуватися, коли на території іноземні військові формування. Вони не можуть відбуватися без відновлення українською стороною контролю на кордоні", - зазначив Пристайко.

Також в ЄС підкреслили, що поступки на Донбасі повинні бути не тільки від Києва, а й від Москви.

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна представила ЄС план по Донбасу, який у відповідь був визнаний "задовільним". "Ми бачимо позитивний розвиток подій, дуже хочемо його підтримати", – прокоментували європейці.

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Теми
Російсько-український конфлікт Вибори на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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