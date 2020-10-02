Екскандидат від "слуг" на виборах у Миколаєві пояснив виступ на каналі пропагандистів

Екскандидат від партії "Слуга народу" на виборах депутатів міськради в Миколаєві Єгор Клецов заявив, що виступав на росТБ, щоб донести заклик до миру на Донбасі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Pavlovsky News. Зазначається, що ще в 2015 році Клецов став учасником російської пропагандистської програми на телеканалі "Новоросія ТБ". Він був внесений у "Миротворець", а після підняття скандалу зняв свою кандидатуру з місцевих виборів.

У коментарі журналістам екскандидат заявив, що йому довелося використовувати будь-які можливості та інформаційні майданчики, щоб бути почутим і щоб донести до обох сторін конфлікту заклик про мирні переговори і припинення вогню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені було важливо вести переговори з будь-ким, навіть із чортом, але я прагнув зберегти життя українців", – сказав Клецов.

Політик на "Новоросія ТБ". Скриншот

В ефірі "Новоросія ТБ" він виступав як лідер організації "Люди миру". За даними сайту "Миротворець", ця ініціатива виступає за "мир за всяку ціну".

На сторінці політика у волонтерській базі вказується, що він є посібником терористів і російських окупантів.

Сторінка Єгора Клецова на "Миротворці". Скриншот

"У січні 2015 року приступив до проведення мітингів, спрямованих на зрив мобілізації в ЗС України.

Основні підставні мотиви, що розкручуються російською пропагандою в Україні: "мир за всяку ціну", "Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією", – сказано в тексті на "Миротворці".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Єгор Клецов називав війну з РФ "внутрішнім конфліктом", організовував акції "примирення сторін збройного громадянського конфлікту в Україні".