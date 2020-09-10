Вибори мерів в Україні: з'явився список кандидатів у великих містах

В Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, на яких українці обиратимуть мерів своїх міст. Передвиборча кампанія вже стартувала – 5 вересня, хоча офіційно реєструвати кандидатів почнуть з 15 до 24 вересня.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися детальніше про відомих і не дуже претендентів на пост голів міських рад, які балотуються в столиці країни Києві та інших великих містах, зокрема, у Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі.

Що потрібно знати про вибори мерів у 2020-му

Згідно з Конституцією України, голосування на місцевих виборах-2020 проходитиме в останню неділю жовтня, на п'ятий рік повноважень чинних органів влади.

А за новим Виборчим законодавством, у містах із населенням від 75 тисяч осіб вибори можуть бути організовані в два етапи. Так, якщо на першому турі жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, то буде призначено повторне голосування. До другого туру, відповідно, вийдуть двоє претендентів, які отримали найбільшу підтримку виборців.

Список кандидатів у мери міст України

Київ

Віталій Кличко – чинний міський голова столиці. В кінці травня оголосив, що піде на майбутні вибори в Києві й висуватиметься від власної партії "УДАР". Кличко працює на посаді столичного міського голови шостий рік – переміг із "УДАРом" на позачергових виборах у 2014 році (56,7% голосів); в 2015-му висувався від БПП і здобув перемогу в другому турі з 64,1% голосів.

Ірина Верещук – висувається від партії "Слуга народу". Перемогла на праймеріз політсили зі значним відривом від інших претендентів, серед яких були Олександр Дубінський, Микола Тищенко та ін. Верещук – народна депутатка ВР IX скликання від "Слуги народу", в минулому – глава міськради Рави-Руської (Львівська область).

Сергій Притула – балотується в мери Києва від партії "Голос". Таке рішення було ухвалено на з'їзді політсили. Волонтер, шоумен і телеведучий брав участь у парламентських виборах 2019 року від "Голосу" під №30, але не пройшов до ВРУ.

Вибори мерів відбудуться 25 жовтня

Олексій Кучеренко – кандидат від партії ВО "Батьківщина". Депутат Верховної ради IX скликання. У 2000-2001 рр. очолював Запорізьку ОДА, міністр із питань житлово-комунального господарства в 2007-2010 рр., засновник і глава "Спілки власників житла".

Андрій Іллєнко – йде від ВО "Свобода". Народний депутат VII і VIIІ скликань ВР на мажоритарному окрузі №215 (Київ). Заступник голови ВО "Свобода". Брав участь у виборах столичного міського голови в 2014 році, посів 6 місце.

Микола Томенко – балотується від партії "Рідна країна", яку очолює з 2016 року. Депутат Верховної ради IV-VIII скликань, віцепрем'єр в уряді Юлії Тимошенко в 2005 році, віцеспікер парламенту в 2007-му і 2008-2012 рр.

Борислав Береза – висувається в мери Києва вдруге. На виборах 2015 року посів друге місце з 32,3% голосів, поступившись Віталію Кличку. У 2020 році балотується від "ЕкоПартії". У 2014-му очолював інформаційний відділ "Правого сектора", з 2014 по 2019-й – народний депутат ВРУ VIII скликання.

Єгор Фірсов – кандидат від партії "Екологічна альтернатива". Народний депутат від БПП "Солідарність" у 2014-2016 рр. Працював на посаді т. в. о. голови Держекоінспекції України в 2019-2020 рр.

Харків

Геннадій Кернес – балотується втретє на посаду харківського міського голови. Здобув перемогу на місцевих виборах у 2010 і 2015 роках. У цій виборчій кампанії висувається від нової партії "Блок Кернеса "Успішний Харків".

Олександр Фельдман – кандидат у мери від "Опозиційної платформи – За життя". Підприємець, меценат, народний депутат IV-VI, VIII-IX скликань Верховної Ради. Секретар парламентського комітету ВР із питань екологічної політики з 2019 року.

Олексій Кучер – висувається від партії "Слуга народу". Обіймає посаду голови Харківської обласної державної адміністрації з 5 листопада 2019 року, раніше – нардеп IX скликання ВР від "Слуги народу". Пройшов до парламенту на мажоритарному окрузі №179 (Харківська область).

Микита Соловйов – йде на вибори від "Демократичної Сокири". Очолює харківську міську організацію політсили з 2019 року. Юрист, підприємець. Брав участь у парламентських виборах 2019 у 169 окрузі Харківської області, не пройшов до ВР.

Ігор Черняк – балотується з командою "Блок Юлії Світличної "Разом". Він депутат харківської міськради з 2015 року, ініціатор створення "Харківського антикорупційного центру".

Олег Абрамічев – кандидат від "Європейської солідарності". Лідер партійної організації в Харкові. Займається волонтерською діяльністю, один із засновників "Благодійного фонду Сергія Жадана".

Олександра Нарижна – заявила про участь у виборах мера від партії "Голос". Глава організації "Міські реформи", архітекторка-урбаністка, проректорка "Харківської школи архітектури".

Львів

Андрій Садовий – чинний мер Львова, обіймає крісло міського голови з 2006 року. Висуває свою кандидатуру на цей пост вчетверте. Засновник партії "Об'єднання "Самопоміч", балотувався в президенти в 2019 році.

Тарас Кльофа – кандидат в мери від партії "Слуга народу". Позафракційний депутат міськради, до 2020 року входив до фракції "Об'єднання" Самопоміч". Заслужений лікар України, заступник начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Ігор Зінкевич – балотується від нової львівської партії "Варта". У 2015 році брав участь у виборах мера від "УКРОПу", депутат Львівської міськради, колишній співробітник Нацполіції, засновник спільноти "Варта1" у Facebook.

Ярослав Рущишин – кандидат від партії "Голос". Депутат Верховної ради IX скликання, пройшов у мажоритарному окрузі №117 Львівської області від "Голосу", підприємець, громадський діяч.

Руслан Кошулинський – заявив про намір балотуватися в мери Львова вдруге. На виборах 2015-го – кандидат від ВО "Свобода", програв Андрію Садовому. Брав участь у президентських виборах 2019 року від об'єднаних націоналістичних сил, нардеп ВР VII скликання від ВО "Свобода".

Володимир Гірняк – висувається від партії "Громадянська позиція". Глава координаційної ради політсили. У 2015-2019 рр. – заступник голови Львівської обласної ради.

Олег Синютка – ексголова Львівської обласної ради (2014-2019 рр.), депутат Верховної ради IX скликання від партії "Європейська солідарність", член президії і політради партії.

Одеса

Геннадій Труханов – мер Одеси з 2014 року, анонсував свою участь у виборах міського голови у 2020-му. Депутат ВР VII скликання від Партії Регіонів, із 2019 року – співголова політсили "Довіряй справам".

Олег Філімонов – народний артист України, актор, ведучий гумористичних програм "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу" та ін. Його кандидатуру на пост міського голови Одеси висунули на з'їзді партії "Слуга народу".

Наталя Делієва – балотується від партії "Голос". Обіймає посаду керівника одеської обласної організації "Голоси", голова громадської організації "Асоціація жінок України "Дія", раніше очолювала театр "Маски Шоу".

Петро Обухов – глава одеської партійної організації "Європейської солідарності", названий єдиним потенційним кандидатом у мери під час зустрічі з виборцями Одеси. Підприємець, програміст, працював над інтернет-проєктами таксі "Бонд", видання "Думська".

Едуард Гурвіц – висувається від власної партії "Блок Едуарда Гурвіца". Двічі обіймав посаду міського голови (1994-1998, 2005-2010 рр.). Депутат Верховної ради II, III (безпартійний), IV ("Наша Україна") і VII скликань ("УДАР").

Дніпро

Борис Філатов – чинний мер Дніпра, балотується вдруге. Висуває свою кандидатуру від партії "Пропозиція". У 2015 році брав участь у виборах від партії "УКРОП", переміг у другому турі з 52,31% голосів. До обрання – депутат Верховної ради VIII скликання.

Олександр Вілкул – йде на вибори з "Блоком "Українська перспектива" (офіційно ще не підтвердив своє висунення в мери). Брав участь у боротьбі за крісло міського голови на минулих виборах від "Опозиційного блоку", програв Філатову. Голова Дніпропетровської ОДА в 2010-2012 рр., віцепрем'єр (2012-2014 рр.).

Сергій Риженко – кандидат від "Слуги народу", депутат обласної ради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. У 2010-2011 рр. – глава Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Ігор Куліченко – балотується від політсили "Наш край". Обіймав посаду міського голови Дніпра з 2000 по 2014 рік, переобирався тричі. Експрезидент Асоціації міст України.

Сергій Нікітін – представник "Опозиційної платформи – За життя" на майбутніх виборах. Юрист, депутат міської ради, голова фракції "За життя", керівник Дніпровської партійної організації ОПЗЖ.

Загід Краснов – лідер громадської організації "Громадська сила". Підприємець, громадський активіст. Депутат міської ради Дніпра з 2015 року, член комісії міськради з питань етики, материнства і партнерських відносин.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар місцевих виборів-2020 на Україні: дати і правила.

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