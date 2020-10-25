Вибори мера і міськради Вінниці: з'явилися результати екзитполу

Дар'я Дурова Політика 22:09, 25.10.2020 Оновлено: 22:16, 25.10.2020

У Вінниці на виборах мера міста лідирує Сергій Моргунов ("Українська стратегія Гройсмана").

Як свідчать результати екзитполу програми "Свобода слова Савіка Шустера", проведені компанією Liberty Report, він набрав 66%.

На другому місці, згідно з відповідями респондентів, Сергій Кудлаєнко ("Європейська Солідарність") із 11,87%.

Що стосується результатів виборів до міськради Вінниці, то, за результатами екзитполу, найбільше голосів набирає партія "Українська стратегія Гройсмана" – 49,56%.

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