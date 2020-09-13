Вибори мера в Одесі 2020: основні кандидати та біографії

25 жовтня 2020 року в Одесі, як і в інших містах України, пройдуть місцеві вибори. Конкуренцію в них чинному меру, Геннадію Труханову, можуть скласти Олег Філімонов від "Слуги народу", Наталя Делієва від партії "Голос", Петро Обухов від "Європейської солідарності" та інші.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про те, хто може очолити місто, а також про те, що відомо про основних кандидатів.

Геннадій Труханов

Народний депутат Верховної Ради VII скликання від "Партії Регіонів", з 2019 року – співголова політсили "Довіряй справам". Чинний мер Одеси, керує містом з травня 2014 року. Тоді на дострокових виборах він набрав 43,49% голосів, а в листопаді 2015-го був переобраний з 51,3%.

На початку року Труханов заявив про плани йти на другий термін. "Звичайно, буду балотуватися і виграю, у них немає шансів", – зокрема, сказав він. За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня – 2 червня 2020 року, Труханова на виборах готові підтримати 48,7% серед тих, хто визначився.

Олег Філімонов

Народний артист України, актор, ведучий гумористичних програм, зокрема, "Джентльмен-шоу" і "Маски-шоу". Кандидатуру Філімонова на пост міського голови Одеси висунули на з'їзді партії "Слуга народу" 31 серпня 2020 року.

"Вперше мер не буде воювати з губернатором, а губернатор з президентом. Одеса останні роки постійно щось втрачає. Іде дух одеського двору. Одеса стає містом вихідного дня. Необхідно змінити стратегію бачення цього міста. І я зібрав команду, яка дозволить це зробити", – сказав він на з'їзді.

Наталя Делієва

Кандидат у мери Одеси від "Голосу" Наталія Делієва є керівником обласної організації партії, головою громадської організації "Асоціація жінок України "Дія" та директором "Першого благодійного театрального фонду".

Раніше також була директором і продюсером театру "Маски Шоу". Делієва – родичка відомого коміка з "Масок" Георгія Делієва (дружина брата).

Петро Обухів

Глава місцевої партійної організації "Європейської солідарності" Петро Обухів був названий єдиним потенційним кандидатом в мери під час зустрічі з виборцями Одеси в липні 2020 року.

Про кандидата відомо, що 2004 року він переміг на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики, має диплом магістра прикладної математики Одеського національного університету імені Мечникова (2006). Підприємець, громадський активіст, програміст, працював над інтернет-проектами таксі "Бонд", видання "Думська".

Едуард Гурвіц

Депутат Верховної ради II, III скликання (самовисуванець), IV (за списком блоку "Наша Україна") і VII скликань (за списком партії УДАР). Міський голова Одеси з 1994 по 1998 і з 2005 по 2010 рік.

На місцевих виборах 2020 року висувається від власної партії "Блок Едуарда Гурвіца" (раніше називалася "За краще життя", потім – "Єдність та розвиток"). "Я, як вже неодноразово заявляв, обов'язково візьму участь у цих виборах. Без найменшої впевненості в собі, але й без найменших сумнівів", – сказав він ще 2019 року.

Ынші кандидати

Поборотися за пост мера Одеси може також колишній "регіонал" Сергій Ківалов, який зараз очолює "Українську морську партію". Так, на минулих виборах до Верховної Ради він балотувався за мажоритарним округом в Одесі, але програв кандидату від "Слуги народу".

Крім того, ще не визначилися зі своїми кандидатами парламентські партії ОТЗЖ і БЮТ. Так, від "Опозиційної платформи – за життя" вірогідним претендентом називають народного депутата Тетяну Плачкову. Що стосується "Батьківщини", партія поки не сильно активізувалася в місті, проте, на думку експертів, ще цілком може заявити про себе.

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