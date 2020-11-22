Вибори мера в Дніпрі: з'явилися дані екзитполу

Ірина Кулініч Політика 20:08, 22.11.2020 Оновлено: 21:16, 22.11.2020

Вибори мера в Дніпрі в другому турі попередньо виграв чинний голова міста Борис Філатов.

Такі дані екзитполу оприлюднив центр SOCIS. Згідно з ними, Філатов набрав 78,75%.

Його конкурент Загід Краснов отримав всього 18,25% голосів виборців.

Попередні результати виборів в Дніпрі.

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за їх результатами, до другого туру вийшли Борис Філатов ( "Пропозиція") і Загід Краснов ( "Громадська сила"). Перший отримав тоді 44,47% голосів, другий – 14,44%.

Також найбільше голосів тоді отримали партії "Пропозиція" – 28,33%; "Опозиційна платформа – За життя" – 17,15%; "Слуга народу" – 15,21% "Громадська сила" – 10,44%; "Європейська солідарність" – 7,50%.

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