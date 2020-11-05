Вибори мера в Черкасах продемонстрували боротьбу минулого з майбутнім, – лідерка "Голосу"

Місто Черкаси під час місцевих виборів стало головною ареною боротьби минулого з майбутнім.

Таке переконання висловила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик. За її словами, у місті зійшлися чинний мер Анатолій Бондаренко, якого вона назвала "представником старої корупційної системи", та IT-підприємець, кандидат від "Голосу" Віктор Євпак, що "кинув цій системі виклик". Обоє вони вийшли в другий тур.

"Віктор має більш ніж реальні шанси перемогти "місцевого князька", який загнав місто в економічну та соціальну депресію", – прокоментували Рудик шанси в другому турі її співпартійця.

За її словами, Віктор Євпак – людина нової генерації. "Прогресивний молодий чоловік, успішний ІТ-шник, досвідчений управлінець. Він представник нової політичної еліти, який прийде у місто з абсолютно новим світоглядом і типом управління", – розповіла лідерка "Голосу" про кандидата в мери Черкас.

Вона наголосила на чиненні опору від старої корупційної системи, згадавши про "звичні методи": підкуп, залякування та провокації.

"Для всіх учасників виборів це стало справжнім шоком. Ми вже встигли звикнути до демократичних виборів. Тож логічно, що в другому турі всі політичні сили, крім мерівського "Майбаха", об’єдналися і заявили про підтримку Віктора Євпака. Тепер дуже важливо, щоб і черкащани 22 листопада зробили спільний і правильний вибір. Цей вибір має велике значення не тільки для Черкас. З надією на це місто зараз дивиться вся країна. Проєвропейські цінності та безкомпромісність у боротьбі з корупцією – пріоритети партії "Голос" на виборах", – резюмувала політикиня.

Нагадаємо, що раніше редакція видання OBOZREVATEL вирішила поспілкуватися з новим фаворитом виборчої кампанії в Черкасах, кандидатом на посаду міського голови від партії "Голос" Віктором Євпаком.