Вибори мера Ужгорода: оголошені попередні результати

Юрій Сергієнко Політика 23:59, 22.11.2020 Оновлено: 00:07, 23.11.2020

На виборах мера Ужгорода перемагає чинний глава міста Богдан Андрєєв.

Про це заявила глава Ужгородської територіальної виборчої комісії Руслана Куберка, передає "Сегодня". Відзначається, що вже проведено паралельний підрахунок 91,30% голосів.

Богдан Андрєєв.
24tv.ua

Так, Андрєєв набирає 51,4%, а його суперник – кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей – 46,19%.

Віктор Щадей.
zaxid.net

Як повідомляв OBOZREVATEL , представник від партії "СН" Щадей і діючий мер Ужгорода Андрєєв вийшли до другого туру за результатами виборів 25 жовтня.

Також до міськради тоді пройшли партії "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "КМКС – Партія Угорців України" і "За майбутнє".

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