Вибори мера Слов'янська: оприлюднені результати екзитполу

У другому турі виборів в Слов'янська перемагає кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях, а кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов займає друге місце.

Такі дані екзитполу надала компанія "Reaserch & branding group". За Ляха проголосувало 58,8% виборців, за Придворова – 41,2%.

Як відомо, в першому турі виборів мера Слов'янська, який відбувся 25 жовтня, переміг Придворов, отримавши підтримку 30,86% виборців. Однак отриманого результату не вистачило для остаточної перемоги. Ляха в першому турі підтримали 29,99% виборців.

Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада, в Україні проходить другий тур місцевих виборів – 2020. Повторне голосування призначено в 11 містах. Зокрема, жителі Львова, Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Полтави, Миколаєва, Слов’янська, Нікополя, Рівного, Ужгорода та Черкас обирають одного з двох кандидатів, які не змогли отримати беззаперечну перемогу в першому турі. OBOZREVATEL стежить на перебігом подій онлайн.

Другий тур місцевих виборів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови в Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янці-Подільському (Хмельницька область).

Про те, як пройшов другий тур виборів міських голів 22 листопада в інших містах, читайте тут.