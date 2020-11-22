Вибори мера Полтави: оприлюднені результати опитування ЗМІ

У другому турі виборів в Полтаві перемагає кандидат від "Слуги народу" Сергій Іващенко. Кандидат від "За майбутнє" Олександр Мамай посідає друге місце.

Такі дані опросу надало видання Полтавщина. За Іващенка проголосувало 41,6% виборців, за Мамая – 32,1%.

Як відомо, в першому турі виборів мера Полтави, який відбувся 25 жовтня, переміг Мамай, отримавши підтримку 30,6% виборців. Однак отриманого результату не вистачило для остаточної перемоги. Іващенка в першому турі підтримали 17,71% виборців.

Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада, в Україні проходить другий тур місцевих виборів – 2020. Повторне голосування призначено в 11 містах. Зокрема, жителі Львова, Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Полтави, Миколаєва, Слов’янська, Нікополя, Рівного, Ужгорода та Черкас обирають одного з двох кандидатів, які не змогли отримати беззаперечну перемогу в першому турі. OBOZREVATEL стежить на перебігом подій онлайн.

Другий тур місцевих виборів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови в Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янці-Подільському (Хмельницька область).