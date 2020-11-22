Вибори мера Миколаєва: оприлюднені результати екзит-полу

У другому турі виборів в Миколаєві перемагає чинний мер міста Олександр Сенкевич. Кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка займає друге місце.

Такі дані екзит-полу надало видання НикВести. За Сенкевича проголосувало 61,6% виборців, за Чайку – 38,4%.

Як відомо, в першому турі виборів мера Миколаєва, який відбувся 25 жовтня, переміг Сенкевич, отримавши підтримку 39% виборців. Однак отриманого результату не вистачило для остаточної перемоги. Чайку в першому турі підтримали 29,3% виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови в Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янці-Подільському (Хмельницька область).