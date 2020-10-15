Вибори мера Львова: Синютка наздоганяє в рейтингу Садового

Вже немає жодних сумнівів, що саме ці два політики розіграють головну посаду Львова у другому турі мерських виборів, причому дистанція між ними скорочується до мінімуму.

Про це свідчать дані опитування центру соціальних досліджень Socis.

Так, якби наступної неділі відбулися вибори міського голови Львова, то 30,4% українців віддали б свій голос за чинного мера Андрія Садового, лідера партії "Самопоміч". Водночас 24,1% львів'ян хочуть бачити мером міста народного депутата від "Європейської Солідарності" Олега Синютку.

Дані опитування центру соціальних досліджень Socis

Серед тих, хто точно вирішив йти на вибори, 39% львів'ян голосуватимуть за чинного міського голову Андрія Садового.

Ще 30,8% громадян готові віддати свої голоси за Олега Синютку.

Дані опитування центру соціальних досліджень Socis

Цікавими є також відповіді на наступні питання. За твердження, що "Андрій Садовий багато зробив для Львова, і важливо, щоб він продовжив свою роботу" проголосувало лише 26,9% опитаних. А за те, що "він чимало зробив для міста, але його вже час змінити" – 38,3% респондентів.

Тобто, за те, що потрібно змінювати мера, виступає на 12% більше містян, аніж за те, щоби залишити його на посаді. Це чітко демонструє те, про що говорять впродовж усієї кампанії: Львів втомився від Андрія Садового і шукає йому альтернативу. Наразі нею, згідно з результатами опитування, є Олег Синютка.

Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та в населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ на райони. Загалом було опитано 2000 респондентів.