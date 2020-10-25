Вибори мера Києва: результати екзит-полів

Анна Паскевич Політика 20:08, 25.10.2020 Оновлено: 20:42, 25.10.2020

Мера Києва за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року не вдалося вибрати в першому турі.

Про це свідчать підсумки екзит-полу, які надали Савік Шустер і "Рейтинг".

Голоси виборців за даними Шустера розподілилися наступним чином:

1. Віталій Кличко, "УДАР Віталія Кличка" – 45.93%

2. Олександр Попов, "Опозиційна платформа - За життя" – 9.62%

3. Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8.53%

4. Олексій Кучеренко, ВО "Батьківщина" – 7.82%

5. Сергій Притула, "Голос" – 7.27%

Решта кандидатів набрали менше 5%.

Всього на виборах мера Києва було зареєстровано 20 кандидатів.

Згідно з даними екзит-полу социологичность групи "Рейтинг" кандидати набрали таку кількість голосів:

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про кандидатів у мери Києва: список і біографії.

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