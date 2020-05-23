Вибори мера Києва: у "Слузі народу" назвали свого справжнього кандидата

Інформація про те, що партія "Слуга народу" нібито буде висувати на посаду мера Києва головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, є "медійним вкиданням".

Про це в ефірі ObozTV сказав народний депутат України від партії "Слуга народу" Віталій Безгін. "Що стосується пана Разумкова, то думаю, зараз він прекрасно функціонує на посаді голови Верховної Ради. Але якщо пан Дмитро захоче взяти участь в цих праймеріз, то він стане фаворитом не тільки праймеріз, але і взагалі мерських перегонів в столиці", – заявив нардеп.

На його думку, в даний час передчасно говорити про шанси того чи іншого кандидата на пост міського голови будь-якого великого міста України, оскільки спочатку повинні відбутися праймеріз.

"Зараз своєчасно говорити про кандидатів в мери в будь-якому великому населеному пункті, зокрема, в Києві, незважаючи на те, що дійсно є прізвища, які мусуються в ЗМІ. Це не тільки пан Ляшко, а й пан Тищенко, і пан Ткаченко, і пан Дубинський. Я думаю, все має визначитися під час праймеріз. Хто з них захоче балотуватися, нехай доводить свою компетентність. Це повинно відбутися у відкритій боротьбі", – підкреслив Безгін.

Вибори мера Києва: названий потенційний фаворит перегонів

За його оцінками, враховуючи терміни виборчої кампанії, праймеріз в Україні пройдуть не раніше липня. Що стосується їх формату, то це буде презентація програм команд і дебати.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі обговорюється інформація про те, що нібито кандідатом на пост мера Києва від "Слуги народу", ймовірно, стане не представник фракції. Так, на місцеві вибори нібито можуть висунути головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.