У Тернополі мер переобрався з результатом Зеленського: дані екзитполу

На місцевих виборах у Тернополі серед кандидатів у мери лідирує чинний глава міста Сергій Надал (близько 73%), а до міськради можуть пройти близько п'яти партій.

Такі дані опубліковані за підсумками екзитполів, які замовило місцеве видання "20 хвилин". Попередньо, мер Тернополя обраний уже в першому турі.

Опитування виборців показало такий розподіл голосів:

Сергій Надал ("Свобода") – 72,3%;

Іван Сороколет ("Сила людей") – 7,23%;

Віктор Овчарук ("Європейська Солідарність") – 6,73% "

Леонід Бицюра – ("Батьківщина") – 4,99%;

Віктор Гевко ("Слуга народу") – 4,49%;

Ірина Яремчук ("Галицька партія") – 2,49%;

Володимир Барна ("Радикальна партія Олега Ляшка") – 1,25%;

Ігор Сцибайло – ("Варта") – 0,75%;

Олександр Станько – ("Хвиля") – 0,5%;

Олександр Кравчук (ОТЗЖ) – 0,25%.

Зазначимо, Надал показав схожий результат, що і Володимир Зеленський у другому турі виборів президента в 2019 році. Тоді нинішній український глава отримав 73,22% голосів.

Що стосується голосування за депутатів міськради, результати наступні:

"Свобода" – 43,7%;

"Європейська Солідарність" – 22,44%;

"Слуга Народу" – 5,73%;

"Порядок. Відповідальність. Справедливість" – 5,24%;

"Сила Людей" – 4,99%;

"Голос" – 4,25%;

"За майбутнє" – 3,49%;

"Батьківщина" – 3%;

"Українська Галицька партія" – 3%;

"Правий сектор" – 1%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 1%;

"Довіра" – 0,74%;

"Республіканська платформа" – 0,5%;

"Сила і Честь" – 0,5%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 0,24%;

"УДАР" – 0%;

"Хвиля" – 0%;

"Наш Край" – 0%;

"Патріот" – 0%.

Попередні результати голосування в інших містах можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента заявили, що передвиборна кампанія в Україні, перебіг голосування і загалом процес місцевих виборів відповідали демократичним стандартам та чинному законодавству.