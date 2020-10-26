У Тернополі мер переобрався з результатом Зеленського: дані екзитполу

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
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  • Попередньо, нинішній глава Тернополя може перемогти з близько 73% голосів

  • Він досить сильно вирвався вперед – кандидат, який вийшов на друге місце, отримує всього близько 7%

Місцеві вибори-2020

На місцевих виборах у Тернополі серед кандидатів у мери лідирує чинний глава міста Сергій Надал (близько 73%), а до міськради можуть пройти близько п'яти партій.

Такі дані опубліковані за підсумками екзитполів, які замовило місцеве видання "20 хвилин". Попередньо, мер Тернополя обраний уже в першому турі.

Опитування виборців показало такий розподіл голосів:

  • Сергій Надал ("Свобода") – 72,3%;

  • Іван Сороколет ("Сила людей") – 7,23%;

  • Віктор Овчарук ("Європейська Солідарність") – 6,73% "

  • Леонід Бицюра – ("Батьківщина") – 4,99%;

  • Віктор Гевко ("Слуга народу") – 4,49%;

  • Ірина Яремчук ("Галицька партія") – 2,49%;

  • Володимир Барна ("Радикальна партія Олега Ляшка") – 1,25%;

  • Ігор Сцибайло – ("Варта") – 0,75%;

  • Олександр Станько – ("Хвиля") – 0,5%;

  • Олександр Кравчук (ОТЗЖ) – 0,25%.

Зазначимо, Надал показав схожий результат, що і Володимир Зеленський у другому турі виборів президента в 2019 році. Тоді нинішній український глава отримав 73,22% голосів.

Що стосується голосування за депутатів міськради, результати наступні:

  • "Свобода" – 43,7%;

  • "Європейська Солідарність" – 22,44%;

  • "Слуга Народу" – 5,73%;

  • "Порядок. Відповідальність. Справедливість" – 5,24%;

  • "Сила Людей" – 4,99%;

  • "Голос" – 4,25%;

  • "За майбутнє" – 3,49%;

  • "Батьківщина" – 3%;

  • "Українська Галицька партія" – 3%;

  • "Правий сектор" – 1%;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 1%;

  • "Довіра" – 0,74%;

  • "Республіканська платформа" – 0,5%;

  • "Сила і Честь" – 0,5%;

  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 0,24%;

  • "УДАР" – 0%;

  • "Хвиля" – 0%;

  • "Наш Край" – 0%;

  • "Патріот" – 0%.

Попередні результати голосування в інших містах можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента заявили, що передвиборна кампанія в Україні, перебіг голосування і загалом процес місцевих виборів відповідали демократичним стандартам та чинному законодавству.

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