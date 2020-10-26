У Тернополі мер переобрався з результатом Зеленського: дані екзитполу
Попередньо, нинішній глава Тернополя може перемогти з близько 73% голосів
Він досить сильно вирвався вперед – кандидат, який вийшов на друге місце, отримує всього близько 7%
На місцевих виборах у Тернополі серед кандидатів у мери лідирує чинний глава міста Сергій Надал (близько 73%), а до міськради можуть пройти близько п'яти партій.
Такі дані опубліковані за підсумками екзитполів, які замовило місцеве видання "20 хвилин". Попередньо, мер Тернополя обраний уже в першому турі.
Опитування виборців показало такий розподіл голосів:
Сергій Надал ("Свобода") – 72,3%;
Іван Сороколет ("Сила людей") – 7,23%;
Віктор Овчарук ("Європейська Солідарність") – 6,73% "
Леонід Бицюра – ("Батьківщина") – 4,99%;
Віктор Гевко ("Слуга народу") – 4,49%;
Ірина Яремчук ("Галицька партія") – 2,49%;
Володимир Барна ("Радикальна партія Олега Ляшка") – 1,25%;
Ігор Сцибайло – ("Варта") – 0,75%;
Олександр Станько – ("Хвиля") – 0,5%;
Олександр Кравчук (ОТЗЖ) – 0,25%.
Зазначимо, Надал показав схожий результат, що і Володимир Зеленський у другому турі виборів президента в 2019 році. Тоді нинішній український глава отримав 73,22% голосів.
Що стосується голосування за депутатів міськради, результати наступні:
"Свобода" – 43,7%;
"Європейська Солідарність" – 22,44%;
"Слуга Народу" – 5,73%;
"Порядок. Відповідальність. Справедливість" – 5,24%;
"Сила Людей" – 4,99%;
"Голос" – 4,25%;
"За майбутнє" – 3,49%;
"Батьківщина" – 3%;
"Українська Галицька партія" – 3%;
"Правий сектор" – 1%;
"Опозиційна платформа – За життя" – 1%;
"Довіра" – 0,74%;
"Республіканська платформа" – 0,5%;
"Сила і Честь" – 0,5%;
"Радикальна партія Олега Ляшка" – 0,24%;
"УДАР" – 0%;
"Хвиля" – 0%;
"Наш Край" – 0%;
"Патріот" – 0%.
Попередні результати голосування в інших містах можна подивитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента заявили, що передвиборна кампанія в Україні, перебіг голосування і загалом процес місцевих виборів відповідали демократичним стандартам та чинному законодавству.