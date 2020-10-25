Вибори мера і міськради Чернівців: результати екзитполу

У Чернівцях на виборах мера лідирує бізнесмен Роман Клічук ( "Єдина альтернатива").

Як свідчать результати екзитполу програми "Свобода слова Савіка Шустера", проведені компанією Liberty Report, він набирає 29,13% голосів.

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

1. Роман Клічук, "Єдина альтернатива" – 29.13%

2. Віталій Михайлішин, "Команда Михайлішина" – 21.43%

3. Олексій Каспрук, "Пропозиція" – 17.94%

4. Віталій Другановський, "Слуга народу" – 13.67%

5. Василь Максимюк, "Європейська солідарність" – 4.49%

6. Михайло Яринич, "Громадський рух "Народний контроль" – 4.34%

Решта кандидатів набрали менше 3% голосів виборців.

Результати екзитполу по виборах до міської ради Чернівців

1. "Єдина альтернатива" – 22.14%

2. "Слуга народу" – 14.74%

3. "Команда Михайлішина" – 12.21%

4. "Європейська солідарність" – 10.85%

5. "Пропозиція" – 8.82%

6. "Народний контроль" – 5.43%

7. "Опозиційна платформа - За життя" – 4.61%

8. ВО "Батьківщина" – 4.18%

9. "За майбутнє" – 3.39%

10. "Партія чернівчан" – 3.14%

Решта партій набрали менше 3% голосів виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 було оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні. Про результати в інших містах читайте тут.