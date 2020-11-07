Вибори мера Херсона: оголошено, хто вийшов до другого туру

У другий тур виборів міського голови Херсона вийшли Ігор Колихаєв та Володимир Сальдо.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на протокол Херсонської міської територіальної виборчої комісії, за Колихаєва проголосували 22 777 виборців (30,75%), а Сальдо набрав 17,09% (12 660 голосів).

Другий тур виборів Херсонського міського голови відбудеться 15 листопада.

Водночас до Херсонської міськради пройшли 5 партій:

партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" – 23, 9%;

ОПЗЖ – 14,5%;

"Слуга народу" – 13,01%;

партія "Блок Володимира Сальдо" – 11,75%;

"Європейська солідарність" – 8,58%.

Інші 16 партій, які брали участь у виборах, не набрали необхідних 5% голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.