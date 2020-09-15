Вибори мера Дніпра 2020: кандидати, біографії та рейтинги

У Дніпрі 25 жовтня 2020 року, як і в інших містах України, відбудуться місцеві вибори. Чинний мер міста Борис Філатов балотується вдруге, а його потенційними конкурентами є Олександр Вілкул, Загід Краснов, Сергій Риженко, Іван Куліченко, Сергій Нікітін та інші.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто вони та які шанси мають на перемогу.

Борис Філатов

Депутат Верховної ради VIII скликання, чинний мер Дніпра Борис Філатов балотується вдруге. 2015 року він брав участь у виборах від партії "УКРОП", перемігши у другому турі з 52,31% голосів.

2020 року Філатов висуває свою кандидатуру від партії "Пропозиція". Плани йти на другий термін політик раніше пояснив бажанням завершити розпочате. "Є дуже багато проєктів, які я б хотів закінчити за своєї другої каденції. Наприклад, те саме метро, яке я зіштовхнув з мертвої точки. Там 24 роки взагалі ніхто нічого не робив. Нам дісталося місто в жахливому стані. Зараз цей іржавий паровоз вдалося розігнати й надати йому динаміки. Хотілося б, щоб він доїхав до фінішу з гідним результатом", – сказав він в ефірі 34 каналу 2019 року.

Борис Філатов 2015 року переміг у виборах мера Дніпра від партії "УКРОП" Фото: Facebook Бориса Філатова

Олександр Вілкул

Народний депутат України V, VI і VIII скликань, член "Партії регіонів" (2003-2014), "Опозиційного блоку" (з 2014), віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2010-2012).

На місцеві вибори 2020 року в Дніпрі йде з "Блоком "Українська перспектива" (офіційно ще не підтвердив свого висунення). "Разом з вами ми наведемо порядок, відновимо промисловість і повернемо людям впевненість у майбутньому", – пообіцяв "ексрегіонал" на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, Вілкул брав участь і в минулих виборах мера Дніпра – від "Опоблоку", програвши тоді Філатову.

Олександр Вілкул брав участь і в минулих виборах мера Дніпра, програвши тоді Філатову Фото: Facebook Олександра Вілкула

Сергій Риженко

Кандидат від "Слуги народу", депутат обласної ради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. У 2010-2011 роках – глава Державної санітарно-епідеміологічної служби.

На виборах президента 2019 року був довіреною особою Петра Порошенка в одному з округів Дніпропетровської області. Також він входив до фракції "Блок Петра Порошенка" в облраді.

Сергій Риженко – головний лікар лікарні імені Мечникова Фото: Facebook Сергія Риженка

Іван Куліченко

Ексмер Дніпра (2000-2014, переобирався тричі), експрезидент Асоціації міст України йде на місцеві вибори разом з партією "Наш край".

"Це політична сила, яка посідає третє місце в Україні за представництвом в органах місцевого самоврядування. У цій силі є досвід, молодість і зухвалість, щоб рухати важливі процеси як в Дніпрі, так і Україні. Ми не хочемо когось критикувати і щось вимагати. Ми хочемо пропонувати і робити це разом", – заявив Куліченко під час пресконференції 1 вересня.

Іван Куліченко тричі переобирався в мери Дніпра Фото: Facebook Івана Куліченка

Сергій Нікітін

Юрист, депутат міської ради, голова фракції "За життя", керівник Дніпровської партійної організації "Опозиційної платформи – За життя", балотується на майбутніх виборах від цієї партії.

"Ми беремо на себе відповідальність за наші дії і проєкти, щоб реалізувати їх у межах усього міста. І наша команда депутатів, і я, як кандидат у мери, впевнені, що разом ми зробимо Дніпро сучасним мегаполісом, яким буде пишатися кожен містянин", – цитує звернення Нікітіна його пресслужба.

Сергій Нікітін балотується від "Опозиційної платформи – За життя" Фото: Facebook Сергія Нікітіна

Загід Краснов

Підприємець, громадський активіст, лідер громадської організації "Громадська сила". Депутат міської ради Дніпра з 2015 року, член комісії міськради з питань етики, материнства і партнерських відносин.

"Тепер наша черга зробити крок уперед. Немає того, що не під силу жителям Дніпра. Ми можемо все. Якщо всі – як один! Тому що місто в нас одне на всіх. І ми його любимо! Давайте об'єднаємося навколо цієї любові та зробимо місто сильнішим і гарнішим", – написав кандидат у своєму Facebook на честь дня міста.

Загід Краснов – депутат міської ради Дніпра з 2015 року Фото: Facebook Загіда Краснова

Рейтинг кандидатів у мери Дніпра

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-17 серпня серед 1 тисячі респондентів, кандидати в мери Дніпра мають такі шанси на місцевих виборах 2020:

Борис Філатов – 48,5%

Олександр Вілкул – 14,9%

Загід Краснов – 13,4%

Сергій Риженко – 7%

Геннадій Гуфман – 7,6%

Гліб Пригунов – 1,5%

Мгер Куюмчан – 1,1%

Дмитро Погребов – 0,4%

Артем Романюків – 0,3%.

Водночас, згідно з опитуванням, у другому турі Борис Філатов також здобув би перемогу у всіх змодельованих парах кандидатів:

Філатов (57%) – Вілкул (23%),

Філатов (60%) – Риженко (17%),

Філатов (61%) – Гуфман (16%).

Схоже виглядають і результати телефонного опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс" серед 1,2 тисячі жителів Дніпра в період 27 червня – 7 липня 2020 року:

Борис Філатов – 43%

Олександр Вілкул – 15,1%

Загід Краснов – 14,6%

Максим Бужанський – 14%

Іван Куліченко – 4,3%

Гліб Пригунов – 2,7%

Сергій Нікітін – 2,6%

Сергій Риженко – 1,3%

Іван Ступак – 0,9%

Дмитро Погребов – 0,4%

Артем Романюків – 0,1%.

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