Вибори мера Чернівців опинилися під загрозою зриву

Другий тур виборів мера Чернівців опинився під загрозою зриву після того, як чотири партії вирішили виключити своїх представників з дільничних виборчих комісій.

Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, поки підстав для їх скасування немає.

Осередки чотирьох партій подали подання про дострокове припинення повноважень своїх представників. Це "Батьківщина" (216 представників), "Європейська Солідарність" (216), "Наш край" (85) і "Рідне місто" (15).

Однак до подання не були надані заяви від членів ДВК. У ЦВК пояснили, що у місцевих осередків партій немає повноважень самостійно відкликати своїх представників.

Згідно ч. 18 ст. 255 Виборчого кодексу, голосування відбудеться навіть у тому випадку, якщо не будуть працювати деякі дільничні комісії.

"Територіальна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог Кодексу", – йдеться у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада другий тур місцевих виборів в Україні відбудеться тільки в Чернівцях. На повторному голосуванні городяни обиратимуть мера міста між кандидатом від партії "Єдина альтернатива", підприємцем Романом Клічук і представником партії "Команда Михайлішина", депутатом міської ради Віталій Михайлішин.

Нагадаємо, що Клічук отримав в першому турі 15 317 голосів (27,23%), а Михайлішин – 11 988 голосів (21,31%).