Вибори мера Бердянська: Баранов перемагає з мінімальним відривом

Мирослав Семенюк Політика 08:57, 23.11.2020 Оновлено: 09:08, 23.11.2020

За результатами попереднього підрахунку голосів, у другому турі виборів мера Бердянська перемагає кандидат від "За майбутнє", колишній глава Запорізької ОДА Валерій Баранов.

Як повідомляє "Бердянск 24", Баранов набирає 51,42% голосів, тоді як його опонент, кандидат від ОПЗЖ Олександр Свідло – 48,56%.

Різниця між кандидатами склала менш ніж 1 тисячу голосів.

За наявною інформацією, Баранов з невеликим відривом переміг на абсолютній більшості виборчих дільниць.

Баранов перемагає Свідла
brd24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками першого туру Свідло отримав 34,7% голосів, а Баранов – 30,15%.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Учені дізналися, скільки антитіла можуть захищати від повторного зараження COVID-19

Вибори мера в Дніпрі: з'явилися дані екзитполу

Україна ввійшла до десятки країн із найбільшою швидкістю поширення COVID-19

У Києві біля ресторану знайшли мертвою напівроздягнену дівчину. Фото та відео

Південь Італії накрили руйнівні повені. Фото та відео