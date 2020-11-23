Вибори мера Бердянська: Баранов перемагає з мінімальним відривом

За результатами попереднього підрахунку голосів, у другому турі виборів мера Бердянська перемагає кандидат від "За майбутнє", колишній глава Запорізької ОДА Валерій Баранов.

Як повідомляє "Бердянск 24", Баранов набирає 51,42% голосів, тоді як його опонент, кандидат від ОПЗЖ Олександр Свідло – 48,56%.

Різниця між кандидатами склала менш ніж 1 тисячу голосів.

За наявною інформацією, Баранов з невеликим відривом переміг на абсолютній більшості виборчих дільниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками першого туру Свідло отримав 34,7% голосів, а Баранов – 30,15%.