Вибори мера Бердянська: Баранов перемагає з мінімальним відривом

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
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  • Згідно з попереднім підрахунком, Баранов набирає 51,42% голосів

  • Різниця між кандидатами склала менш ніж 1 тисячу голосів

  • Баранов із невеликим відривом переміг на абсолютній більшості виборчих дільниць

Баранов набирає 51,42% голосів

За результатами попереднього підрахунку голосів, у другому турі виборів мера Бердянська перемагає кандидат від "За майбутнє", колишній глава Запорізької ОДА Валерій Баранов.

Як повідомляє "Бердянск 24", Баранов набирає 51,42% голосів, тоді як його опонент, кандидат від ОПЗЖ Олександр Свідло – 48,56%.

Різниця між кандидатами склала менш ніж 1 тисячу голосів.

За наявною інформацією, Баранов з невеликим відривом переміг на абсолютній більшості виборчих дільниць.

Баранов перемагає Свідла

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками першого туру Свідло отримав 34,7% голосів, а Баранов – 30,15%.

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