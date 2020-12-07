Кандидат від "Слуги народу" програв на виборах у рідному місті Зеленського: офіційні результати голосування

На повторних виборах мера Кривого Рогу з 56,97% голосів переміг представник "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов.

Офіційні результати в понеділок, 7 грудня, оголосив голова міської ТВК Валентин Орлов. Засідання територіальної виборчої комісії транслювалося на Facebook-сторінці "Первый Криворожский 1KR.UA".

Кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик, генеральний директор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", отримав 69 369 голосів, тоді як Павлов – 97 591.

Ще 4 339 виборчих бюлетенів ТВК визнала зіпсованими.

Зазначається, що на оприлюднення результатів приїхали нардепи від ОПЗЖ, зокрема й Нестор Шуфрич. Після того як глава ТВК повідомив офіційні підсумки, члени комісії підписали протокол засідання.

Протокол ТВК Страна

Протокол ТВК Страна

В ОПЗЖ раніше заявили про перемогу свого кандидата в Кривому Розі, але з трохи більшим результатом (58,5%).

Засідання ТВК в Кривому Розі Первый Криворожский

Telegram-канал "Политика Страны" пише, що після перемоги Павлов зателефонував Юрію Вілкулу, що відмовилося від участі в другому турі виборів, та подякував йому за підтримку.

Так, знявши свою кандидатуру, чинний мер Кривого Рогу Вілкул закликав виборців голосувати за Павлова.

Нагадаємо, що на повторне голосування за главу Кривого Рогу прийшло менше людей, ніж у першому турі, – 35,14% (171 299 осіб) проти 36,72%.

Як повідомляв OBOZREVATEL: