"Рекорд Лукашенка" і дві партії в міськраді: дані екзитполу щодо виборів в Івано-Франківську

Дар'я Дурова Політика 02:54, 26.10.2020 Оновлено: 04:09, 26.10.2020

Мером Івано-Франківська за підсумками першого туру місцевих виборів-2020 може стати чинний міський голова Руслан Марцінків ("Свобода").

За результатами екзитполу соціологічної групи Олега Головенського і місцевого видання "Фіртка", політик отримав 86,1% голосів.

Опитування виборців показало такі результати голосування:

  • Руслан Марцінків ("Свобода") – 86,1%;

  • Петро Шкутяк ("Європейська солідарність") – 6,9%;

  • Наталія Сербин ("Українська Галицька Партія") – 3,9%;

  • Олександр Богачов ("Слуга народу") – 2,4%;

  • Василь Стефанишин ("Платформа громад") – 0,6%.

На своїй сторінці у Facebook чинний мер подякував кожному жителю за зроблений вибір. Він також поділився результатами опитування від "Центру розвитку ініціатив":

Скриншот
Вибори Івано-Франківськ
Facebook / Руслан Марцінків

Нагадаємо, на недавніх виборах президента Білорусі Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року, також нібито набрав більше 80% голосів (ЦВК стверджувала, що 83,49%). Але, на відміну від виборів в Україні, білоруські результати не визнали в ЄС та інших країнах.

В Івано-Франківську міську рада, згідно з екзитполом "Фіртки", проходять дві партії – "Свобода" і "ЄС". Близькою до прохідного бар'єра також виявилася "Батьківщина".

Результати опитувань такі:

  • "Свобода" – 66,29%;

  • "Європейська солідарність" – 16,76%;

  • "Батьківщина" – 4,76%;

  • "Слуга народу" – 3,81%;

  • "Голос" – 2,29%;

  • "За майбутнє" – 1,9%;

  • "Удар" – 1,33%;

  • "Українська Галицька Партія" – 1,33%;

  • "Платформа товариств" – 0,95%;

  • "Народний Рух України" – 0,19%.

Трохи інші цифри опублікував "Центр розвитку ініціатив":

Вибори до міськради Івано-Франківська
Facebook / Руслан Марцінків

Результати екзитполів в інших містах України можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.

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