У четвер, 25 червня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції за участю представників ОРДЛО в складі української делегації.

Як передає сайт Офісу президента, українська сторона в ТКГ наголосила на важливості встановлення стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню. Обговорювалися питання протимінної діяльності та забезпечення безпеки для мирного населення, нових точок розведення сил і засобів.

Українська сторона запропонувала провести додаткове засідання групи з питань безпеки для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів на проєктних ділянках до наступного засідання ТКГ.

Також вона домоглася відновлення роботи українського оператора мобільного зв'язку в ОРДЛО і висловила готовність допомогти СММ ОБСЄ в розслідуванні інциденту з пошкодженням камери спостереження в районі Широкино 22 червня після обстрілу з окупованих територій.

Українська сторона поставила питання безпечного зберігання радіоактивних матеріалів, які перебувають в ОРДЛО, і можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу ситуації. Також делегація поставила питання забезпечення водопостачання в зоні конфлікту.

У рамках робочої групи з політичних питань Українська делегація надала сторонам консультацій календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін. Вибори, як зазначається, можуть відбутися виключно після виведення російських військ і техніки, роззброєння формувань "Л/ДНР" і відновлення повного контролю над кордонами.

Також обговорювалися питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".

Наступний раунд консультацій у рамках ТКГ запланований на 8 липня. Підсумовуючи дискусію, модераторка від ОБСЄ, послиня Хайді Грау позитивно оцінила активізацію роботи української сторони, зазначивши, що це внесло конструктив у роботу всіх груп ТКГ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента заявили, що Україна зробила все необхідне для проведення нової зустрічі "нормандської четвірки". Переговори розраховують провести до кінця 2020 року.

Зеленський зазначив, що хоче зустрітися з Путіним, не чекаючи закінчення пандемії COVID-19.