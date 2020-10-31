Саакашавілі після результатів виборів у Грузії "відмовився" від посади прем'єра

Експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеїл Саакашвілі заявив, що посада грузинського прем'єр-міністра йому не цікава.

Про це він заявив в ефірі одного з грузинських телеканалів ввечері в п'ятницю, 31 жовтня, після оприлюднення перших результатів екзитполів. Трансляцією програми політик поділився на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, згідно з опитуванням виборців, лідирує правляча партія "Грузинська мрія" з 52,26%. Опозиційна коаліція "Єдиний національний рух", сформована Саакашвілі, отримує 25,33% голосів.

"Національний рух" отримав вдвічі більше, ніж інші партії, але зараз не час ділити – хто скільки отримав. Зараз має значення наша країна.

Мені не цікаві такі посади, я відмовився від посади прем'єр-міністра України три рази, тим паче мене не цікавить посада прем'єр-міністра Грузії. Але мене хвилює те, що я не можу повернутися додому", – сказав Саакашвілі.

Він додав, що опозиція повинна знайти фігури для формування уряду, які будуть прийнятними для народу Грузії.

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