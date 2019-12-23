Вибори голів ОТГ: партія Порошенка стала другою серед політичних сил

За попередніми підрахунками, на перших виборах в об’єднаних територіальних громадах 22 грудня партія "Європейська солідарність" стала другою серед політичних сил за результатами обраних голів ОТГ.

Про це повідомили на сайті політсили. Зокрема впевнені перемоги у своїх громадах здобули: Валентина Снісаренко з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області, Василь Совгуть – 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та Анатолій Скороход – 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області; Крупенко Віталій – у Зазимській ОТГ.

За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників "Слуги народу", 4 представників від "Європейської солідарності", 3 – Батьківщини, 1 – партія Укроп, 1 – Наш край.

Партія "Європейська солідарність" стала другою серед політичних сил за результатами обраних голів ОТГ

У політсилі заявили що відстоюватимуть курс на децентралізацію, започаткований п’ятим президентом України, лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком.

Як писав OBOZREVATEL, 22 грудня, в Україні відбулися перші місцеві вибори до 86 новостворених ОТГ.

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