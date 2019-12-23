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23 грудня • оновлено в 13:05
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Вибори голів ОТГ: партія Порошенка стала другою серед політичних сил

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За попередніми підрахунками, на перших виборах в об’єднаних територіальних громадах 22 грудня партія "Європейська солідарність" стала другою серед політичних сил за результатами обраних голів ОТГ.

Про це повідомили на сайті політсили. Зокрема впевнені перемоги у своїх громадах здобули: Валентина Снісаренко з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області, Василь Совгуть – 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та Анатолій Скороход – 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області; Крупенко Віталій – у Зазимській ОТГ.

За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників "Слуги народу", 4 представників від "Європейської солідарності", 3 – Батьківщини, 1 – партія Укроп, 1 – Наш край.

Партія "Європейська солідарність" стала другою серед політичних сил за результатами обраних голів ОТГ

Партія "Європейська солідарність" стала другою серед політичних сил за результатами обраних голів ОТГ

Новини
"Європейська солідарність" Порошенка приєдналася до "Європейської народної партії"

У політсилі заявили що відстоюватимуть курс на децентралізацію, започаткований п’ятим президентом України, лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком.

Як писав OBOZREVATEL, 22 грудня, в Україні відбулися перші місцеві вибори до 86 новостворених ОТГ.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
вибори в ОТГ перемога в ОТГ ОТГ результати виборів в ОТГ Партія "Європейська солідарність"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
От партии пэдро 4 человека! Четыре! У вас можно поучиться, как из любого провала с треском сотворить фантастическую, мощную перемогу
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