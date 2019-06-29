Вибори до Верховної Ради: ЦВК поставила крапку в питанні із Саакашвілі

Центральна виборча комісія зареєструє партію Михеїла Саакашвілі "Рух Нових Сил" на дострокових виборах до Верховної Ради.
Про це повідомляє прес-служба політсили на сторінці в Facebook. Вказується, що рішення було прийнято в суботу, 29 червня.
"Друзі, поспішаємо повідомити вам. Кілька хвилин тому на засіданні ЦВК, постановили зареєструвати "Рух Нових Сил" Саакашівілі в багатомандатному та одномандатних виборчих округах", – сказано в повідомленні.
Міхеїл Саакашвілі
Колаж
Це рішення в партії назвали "спільним кроком до перемоги", а також подякували прихильникам за підтримку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Печерський районний суд Києва дозволив Саакашвілі брати участь у позачергових парламентських виборах. Таким чином було задоволено позов Саакашвілі з вимогою підтвердити його безперервне проживання в Україні на строк не менше 5 років.
Рішення суду
Рішення суду
13 червня партія "Рух нових сил" оприлюднила список кандидатів, які братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.
24 червня ЦВК відмовив партії Саакашвілі в реєстрації. Причиною стало те, що політсила розглядала питання своєї участі у виборах 8 травня, тоді як вибори в Раду були призначені тільки указом Зеленського від 21 травня.
25 червня суд зобов'язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути документи партії.
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