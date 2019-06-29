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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Вибори до Верховної Ради: ЦВК поставила крапку в питанні із Саакашвілі

9.6тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія зареєструє партію Михеїла Саакашвілі "Рух Нових Сил" на дострокових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба політсили на сторінці в Facebook. Вказується, що рішення було прийнято в суботу, 29 червня.

"Друзі, поспішаємо повідомити вам. Кілька хвилин тому на засіданні ЦВК, постановили зареєструвати "Рух Нових Сил" Саакашівілі в багатомандатному та одномандатних виборчих округах", – сказано в повідомленні.

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Колаж

Це рішення в партії назвали "спільним кроком до перемоги", а також подякували прихильникам за підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Печерський районний суд Києва дозволив Саакашвілі брати участь у позачергових парламентських виборах. Таким чином було задоволено позов Саакашвілі з вимогою підтвердити його безперервне проживання в Україні на строк не менше 5 років.

Рішення суду

Рішення суду

Рішення суду

Рішення суду

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
політикаЦВКПечерський суд
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
НЕ какого основания регистрировать "Рух..." небыло!! Этот "борэц" с КОРУПЦИЕЙ, этот политикан - барыга, сракашвили получил решения суда с помощю коррупции!!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Рейх новых сил, сильно))))))
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