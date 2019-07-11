Вибори до Верховної Ради: названі топ-5 прохідних партій

На позачергових виборах до Верховної Ради України мають шанс пройти п'ять партій – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина".

Ще три політсили близькі до того, щоб подолати бар'єр в 5%. Про це свідчать підсумки опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 липня.

Згідно з опублікованими даними, лідером електоральних симпатій українців є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47% тих, хто буде голосувати і визначився з симпатіями. "Опозиційну платформу – За життя" підтримують 11,6%, "Європейську солідарність" – 8,2%, "Голос" Святослава Вакарчука – 6,6%, а ВО "Батьківщина" – 6,4%.

Що стосується партії Ігоря Смешка "Сила і честь", то за неї готові віддати свої голоси 3,6% виборців. "Опозиційний блок" підтримують 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, ВО "Свобода" – 2,1%. Рейтинг інших політичних сил становить менше 2%.

Вибори "Подробиці"

Лідерами так званого "другого вибору" є партії "Слуга народу" (9,6%) і "Голос" (9,3%). Партію "Батьківщина" як альтернативу основному вибору готові підтримати 6,2% опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 4,9%, "Силу і честь" – 4%, "Українську стратегію Гройсмана" – 2,6%, "Опозиційний блок" – 2,5%, "Громадянську позицію" – 2,4%, партію "Європейська солідарність" – 2,3%. Решта політсил в цій категорії набирають менше 2%.

В опитуванні брали участь 2000 респондентів віком від 18 років і старше. Похибка результатів не перевищує 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно зі свіжим соціологічним опитуванням КМІС, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії. Лідерами стали "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

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