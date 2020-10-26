Вибори до обласних рад України: з'явилися екзит-поли
Опубліковано перші дані екзит-полів за результатами виборів до Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської та Закарпатської обласних рад.
Як повідомляє "Сегодня" дані збирали Комітет виборців України, "СоцІнфо", Київський міжнародний інститут соціології та інші.
Вінницька облрада
(Екзит-пол КВУ та ГО "СоцІнфо")
"Українська стратегія Гройсмана" – 53,9%,
"Європейська солідарність" – 16,2%,
"Слуга народу" – 9,2%,
ВО "Батьківщина" – 6,4%,
"Опозиційна платформа – За життя" – 5,9%.
Запорізька облрада
(Екзит-пол телеканалу Z і Всеукраїнської консалтингової групи "Соціум")
Партія Володимира Буряка – 24,4%,
"Слуга народу" – 19,6%,
"Опозиційна платформа – За життя" – 15,5%,
"Європейська солідарність" – 13,5%.
Івано-Франківська облрада
(Екзит-пол агентства новин Firtka)
"Свобода" – 23,45%,
"За майбутнє" – 17,75%,
"Європейська солідарність" – 15,52%,
ВО "Батьківщина" – 13,67%,
"Слуга народу" – 12,37%,
"Платформа громад" – трохи більше ніж 5%.
Одеська облрада
(Екзит-пол КМІС)
"Опозиційна платформа – За життя" – 21,4%,
"Довіряй справам" – 21,3%,
"Слуга народу" – 18,9%,
"Європейська солідарність" – 13,6%,
"Партія Шарія" – 9,6%.
Закарпатська облрада
(Екзит-пол "Савік Шустер Студія", телеканал "Україна 24", і соціологічної компанії Liberty Report)
"Слуга народу" – 18,91%,
ВО "Батьківщина" – 12,21%,
"Рідне Закарпаття" – 8,87%,
"Європейська солідарність" – 7,17%,
"Опозиційна платформа – За життя" – 5,88%,
"КМКС – Партія угорців України" – 5,35%,
"За майбутнє" – 5,21%.
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