Сьогодні в Україні вперше проходять вибори до місцевих рад за новим Виборчого кодексу.

Я не голосував за прийняття цього Виборчого кодексу, коли був народним депутатом минулого скликання, і закликав колег не підтримувати цей законопроект.

Моя мотивація була проста - ця система голосування за кандидата і за партійні списки на виборах до місцевих рад призведе до ще більшого розриву між виборцем і його довіреною особою в місцевій раді - депутатом.

Наше громадянське суспільство, зважаючи на значну пасивності, успадкованої після 73 років радянської влади, і так не особливо прагнув контролювати якість роботи депутатів, обраних за мажоритарною системою.

А тепер так взагалі, виборець не відчуватиме зв'язку між кандидатом, наприклад, до Київської міської ради, від партії, за яку він проголосував, і реальними змінами в якості управління містом.

Ось так, наприклад, буде виглядати список кандидатів в депутати Київської міської ради від усіх партій по Дарницькому району Києва, де буду сьогодні голосувати я і члени моєї сім'ї.

Всього - 24 партії, 197 кандидатів в депутати міської ради від одного виборчого округу Дарницького району.

Ті колеги і активісти, які агітували за прийняття нового Виборчого кодексу, керувалися, по-моєму, трьома завданнями державного значення:

1. Не змогли підкуп виборців, оскільки, на їхню думку, підкуповувати виборців стане дорожче і складніше - адже виборчий округ на прикладі Києва буде тепер не 25-30 тисяч виборців, а 150 -200 тисяч. Плюс кандидати від одне і тієї ж партії повинні будуть конкурувати між собою за голоси в одному багатомандатному окрузі.

2. Поступова партійна структуризація українського суспільства.

3. Кодифікувати законодавство за всіма видами виборів - Президента, Парламенту, місцевих рад.

Вважаю, що новий Виборчий кодекс не сприяє досягненню жодної з перших двох масштабних цілей.

Той, хто заробив на корупції великі гроші, все одно зможе організувати "сітки" з підкупу виборців за свою партію і окремих кандидатів на виборах.

Так особисто до мене надходили заяви кандидатів до міської ради про те, що їх же колеги по партії організовують підкуп виборців, щоб отримати більше голосів і просунутися по списку.

Я передав цю інформацію в поліцію для перевірки оперативно-слідчим шляхом.

Щодо того, що новий ІК сприятиме партійну структуризацію, то в цьому у мене теж великі сумніви, засновані на фактах.

Починаючи з того, що тільки в Києві на місцевих виборах бере участь не дві, не три, а цілих 24 партії. І закінчуючи тим, що майже кожен мер обласного центру створив під себе іменну партію, назви яких я тут не буду приводити, щоб це не вважали агітацій за них в день виборів.

Ну і вишенька на торті - це створення іменних партій окремих народних депутатів для виборів з метою концентрації електорату навколо своїх кандидатів в ОТГ в рамках одного мажоритарного округу.

Що стосується третьої мети - кодифікації виборчого законодавства, то вона скінчено досягнута. Але якою ціною?

Якою має бути на мій погляд розумна система місцевих виборів?

Однозначно - мажоритарною з істотним зменшенням кількості депутатів місцевих рад!

Кількість, особливо в нашій країні, вкрай рідко переходить в якість. Зате за великою кількістю "ноунейм" в місцевих радах легко заховати корупцію або неефективні, а іноді і шкідливі для громади рішення.

У 2008 році я був в США і вивчав як працює там державна влада і місцеве самоврядування на прикладі місті Омаха в штаті Небраска.

Як ви думаєте, скільки було депутатів міської ради в Омасі з населенням в 500 000 жителів?

60? 80? 100? Ні!

Там було всього 7 депутатів міської ради!

Але вони працювали на постійній, професійній, оплачуваній основі, а не так як це є в нашому місцевому самоврядуванні. Їх завданням було - ефективно контролювати роботу виконавчої влади - мера і департаментів міської ради - як вони витрачають бюджет? як виконують рішення ради? як реагують на звернення громадян?

Коли я на зустрічі з цими сімома депутатами розповів, що в моєму рідному Харкові, де я був обраний депутатом міської ради, я був одним з 100 депутатів !!!, то один з "батьків міста" Омаха запитав: "А як же виборці" можуть контролювати якості роботи стількох депутатів ?! ".

Для Києва в такому випадку було б цілком достатньо 20-25 депутатів, обраних за мажоритарною системою і працюють на принципі рідної зайнятості і оплачуваній основі.

Для Харкова, Дніпра, Одеси, Львова - 12-18 депутатів.

Для таких міст як Полтава, Чернівці, Черкаси - 7 - 12 депутатів.

Підводячи підсумки скажу, що я абсолютно поділяю ідею того, що вибори в парламент повинні проходити за чітко структурованої партійної системи, коли він партії в перспективі зацікавлені збирати в своєму "ядрі" найкращих, найбільш інтелектуальних і порядних лідерів, які об'єднавшись приведуть Україну до процвітання . Але опеньків таки не за такою системою, як це закладено в новому ІК.

Але на місцевих виборах виборець повинен знати свого депутата в обличчя і мати можливість оцінити його персональний внесок у розвиток свого виборчого округу і громади в цілому.

Проте я піду на вибори і проголосую, бо інакше я не буду мати морального права заявляти, що зі мною не порадилися, коли обиралася місцева влада.

Для тих, хто хоче проголосувати на місцевих виборах, і при цьому менше провести часу на виборчій дільниці, рекомендую заздалегідь підготуватися і ознайомитися з принципами та порядком голосування по посиланню на методичні матеріали, підготовлені Громадською організацією "Опора":

А також знайти списки партій і кандидатів, які обираються на вашу округу на сайті ЦВК.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.