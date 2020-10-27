У Чернігові переобрали чинного мера: з'явилися результати виборів глави міста і міськради

На виборах мера Чернігова перемагає чинний глава міста Владислав Атрошенко.

Такі результати місцевих виборів за протоколом виборчої комісії оприлюднила 27 жовтня журналістка Соня Кошкіна. На своєму Telegram-каналі вона повідомила, що мер набрав 79,17% голосів.

Конкуренти Атрошенка відстали від нього з великим відривом. "В інших кандидатів така малість [голосів], що соромно публікувати", – написала журналістка.

Крім того, вона опублікувала результати виборів до міськради Чернігова:

"Рідний дім" – 58,3% (виходять на 25 мандатів);

"Слуга народу" – 8%;

"Наш край" – 7,5%;

"Опозиційна платформа – за життя" – 6,8%;

"Батьківщина" – 3,8%;

"Сила і честь" – 3%;

"За майбутнє" – 2,4%.

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Нагадаємо, як свідчили дані екзит-полу, Атрошенко лідирував на місцевих виборах у першому турі із 85% голосів.

За Юрія Тарасовця від "Слуги народу" віддали голоси 3,5% виборців, а за Олександра Соколова від партії "Наш край" – 3,4%. Решта кандидатів у мери набрали менше ніж 3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розвеселила пісня дільничного поліцейського з Чернігівщини, який заспівав про те, як він із колегами й земляками охоронятиме дільницю на місцевих виборах.