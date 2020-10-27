У Чернігові переобрали чинного мера: з'явилися результати виборів глави міста і міськради

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
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Владислав Атрошенко виграв вибори мера Чернігова

На виборах мера Чернігова перемагає чинний глава міста Владислав Атрошенко.

Такі результати місцевих виборів за протоколом виборчої комісії оприлюднила 27 жовтня журналістка Соня Кошкіна. На своєму Telegram-каналі вона повідомила, що мер набрав 79,17% голосів.

Конкуренти Атрошенка відстали від нього з великим відривом. "В інших кандидатів така малість [голосів], що соромно публікувати", – написала журналістка.

Крім того, вона опублікувала результати виборів до міськради Чернігова:

  • "Рідний дім" – 58,3% (виходять на 25 мандатів);

  • "Слуга народу" – 8%;

  • "Наш край" – 7,5%;

  • "Опозиційна платформа – за життя" – 6,8%;

  • "Батьківщина" – 3,8%;

  • "Сила і честь" – 3%;

  • "За майбутнє" – 2,4%.

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Нагадаємо, як свідчили дані екзит-полу, Атрошенко лідирував на місцевих виборах у першому турі із 85% голосів.

За Юрія Тарасовця від "Слуги народу" віддали голоси 3,5% виборців, а за Олександра Соколова від партії "Наш край" – 3,4%. Решта кандидатів у мери набрали менше ніж 3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розвеселила пісня дільничного поліцейського з Чернігівщини, який заспівав про те, як він із колегами й земляками охоронятиме дільницю на місцевих виборах.

УкраїнаЧернігівМісцеві вибори в Україні 2020Вибори у Чернігові і областіСоня Кошкіна, LB