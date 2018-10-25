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Вибори-2019: у Гриценка зафіксували можливість високого зростання

19.9тЧитати матеріал російською

В одного з найрейтинговіших потенційних кандидатів у президенти України Анатолія Гриценка є ще в запасі висока планка зростання — можливість для підвищення рейтингу серед українців.

Про це повідомили в його штабі, йдеться у статті журналіста РБК-Україна Мілана Лєліча.

"У нас високий запас зростання, головне — переконати виборців, що Гриценко може виграти", — підкреслив співрозмовник РБК-Україна зі штабу Гриценка.

За внутрішньої партійної соціології, Гриценко займає друге місце у рейтингах після Юлії Тимошенко.

При цьому в штабі Гриценка повідомили, що активну фазу кампанії планують запустити ближче до нового року — до офіційного старту гонки.

Вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Виборча кампанія, відповідно до закону, стартує за три місяці до дня виборів.

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Особа
Анатолій Гриценко
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Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
Не володію достовірною інформацією про "діяння" Гриценка - хто ж про це скаже, але, як виявляється, грунтовно обізнаних досхочу. Маю підозру, що багато хто з кандидатів не знає про себе самого стільки, скільки знають про нього інші. Не можу втямити, хто ж заважав робити корисне та ефективне п. Гриценку, наприклад? Невже для цього треба так настирливо пробиватися в президенти майбутні, паплюжачі походу президента нинішнього? Взагалі, картинка цікава - Порошенко реально приймав визначну участь у вирішенні дуже важливих питань для України і при цьому постійно облаяний, викритий у безмежній корупції і жадібності, посяганні на "свободу слова" та інші чесноти. Той же п.Гриценко не відмовляв собі у численних звинуваченнях діючого Гаранта. Додамо до нього ще пару десятків "практично переможців" з майже такими самими "аргументами" і прозріваємо - оце ж, всі реально вагомі надбання України за останні чотири роки з'явились cамі по собі! А кажуть, чудес не буває...
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Задолбали рекламой этого тупого солдафона (((
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
гриценко порошенко тимошенко сидели при ющенко! шо опять???
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