Вибори-2019: у Гриценка зафіксували можливість високого зростання

В одного з найрейтинговіших потенційних кандидатів у президенти України Анатолія Гриценка є ще в запасі висока планка зростання — можливість для підвищення рейтингу серед українців.

Про це повідомили в його штабі, йдеться у статті журналіста РБК-Україна Мілана Лєліча.

"У нас високий запас зростання, головне — переконати виборців, що Гриценко може виграти", — підкреслив співрозмовник РБК-Україна зі штабу Гриценка.

За внутрішньої партійної соціології, Гриценко займає друге місце у рейтингах після Юлії Тимошенко.

При цьому в штабі Гриценка повідомили, що активну фазу кампанії планують запустити ближче до нового року — до офіційного старту гонки.

Вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Виборча кампанія, відповідно до закону, стартує за три місяці до дня виборів.

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