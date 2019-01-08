Вибори-2019: ЦВК зареєструвала Наливайченка кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія України зареєструвала лідера партії "Суспільно-політичний рух "Справедливість" Валентина Наливайченка кандидатом на виборах президента-2019.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок.

Нагадаємо, делегати всеукраїнського з’їзду партії “Громадсько-політичний Рух Валентина Наливайченка “Справедливість” 3 січня одноголосно проголосували за кандидатуру свого лідера як кандидата на виборах президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року.