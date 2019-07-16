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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Вибори-2019: хто ж проходить у Раду і чому соціологи заплутують українців

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До позачергових парламентських виборів 2019 року залишилося менше тижня. Основні соціологічні групи вже публікують заключні рейтинги політичних партій. Правда, дуже часто вони дуже відрізняються один від одного.

Чому так і хто має реальні шанси потрапити до 9-го скликання Верховної Ради – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • В Україні діють декілька основних і великих соціологічних агентств. Саме результати їхніх соцопитувань найчастіше публікуються у ЗМІ;

  • Вони одноголосно віддають перемогу на майбутніх виборах партії "Слуга народу". За різними даними, вона набирає від 40 до 50% в середньому;

  • Мають шанси потрапити в парламент й інші політичні сили, зокрема "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос";

  • Правда, залежно від рейтингового агентства, результати можуть значно відрізнятися. Це пояснюється замовником опитування і методом проведення дослідження.

Чому опитування всюди різні?

Під час оцінювання результатів нинішніх опитувань варто враховувати фактор "замовника". Це не означає, що всі дослідження куплені, але частина таких все ж є.

Як варіант – замовник отримує реальні дані дослідження в закритому режимі, а у відкритий випускає вже підкориговані. Вони можуть бути спрямовані як на підвищення власного рейтингу, так і на штучне заниження результатів основних опонентів.

Крім того, деякі агенції публікують опитування без вказівки замовника, що є прямим порушенням закону про вибори.

Верховна Рада

Верховна Рада

У той же час самі соціологи називають інші причини великої різниці в цифрах. Наприклад, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто пояснив, що один із факторів – кількість політичних партій в опитувальнику.

"Наймовірніше, це різні скрінінги. Ми давно почали це опитування, але в нас багато роботи, тому ми повільно його проводимо. У нашому списку не вистачало 6 політичних сил. Крім того, вийшов досить довгий період", – пояснив він OBOZREVATEL.

Паніотто назвав ще один фактор, який сильно впливає на результат опитування – місце партії в списку, яке пропонується респондентам.

"Наприклад, на першому місці в нашому списку був "Опозиційний блок". Перше місце може дати додатково півбала. Крім того, частина людей може зробити помилку і порахувати, що це "Опозиційна платформа – За життя", – підкреслив соціолог.

Хто проходить у Раду

Від виборів до виборів в Україні прийнято серйозно сприймати соціологічні дослідження одразу декількох агентств. Найвідомішими серед них є група "Рейтинг", Research&Branding Group, КМІС, Центр "Соціальний моніторинг" і Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, а також "Центр Разумкова". До слова, у відкритому доступі є база соціологічних агентств від видання "Тексти", де вказані реальні компанії і, ймовірно, підставні.

Зазначені ж тут агентства працюють досить довго і дослідження проводять регулярно. З моменту оголошення позачергових виборів компанії одна за одною публікують соціологічні дослідження, де п'ятірка лідерів виглядає приблизно однаковою.

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Так, усі агентства дають президентській партії "Слуга народу" перше місце, правда, з різним результатом. Діапазон досить великий – від 40 до 50%.

Вибори-2019: хто ж проходить у Раду і чому соціологи заплутують українців

Зокрема, найбільший результат "Слугу" дає КМІС – 52,3% голосів. Інші соціологи набагато скромніші:

  • "Рейтинг" – 47%

  • Research&Branding Group – 44,8%

  • "Соціальний моніторинг" – 41,6%

  • "Центр Разумкова" – 41,5%

Загалом одна з головних інтриг майбутніх виборів полягає у тому, чи зможе "Слуга народу" набрати більше половини голосів українців за загальнонаціональним списком. Такий результат може суттєво збільшити шанси на формування партією монокоаліції.

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На другому місці майже у всіх агентств перебуває "Опозиційна платформа – За життя". Ця партія значно поступається "Слузі", але має відмінні шанси завести в парламент 35-40 народних депутатів тільки за списком.

  • КМІС – 10,3%

  • "Рейтинг" – 11,6%

  • Research&Branding Group – 9,6%

  • "Соціальний моніторинг" – 13,7%

  • "Центр Разумкова" – 12,5%

Далі за списком ідуть партії "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". Залежно від соціологічного агентства, вони беруть третє місце в рейтингу. Правда, цікавий і той факт, що в одному з останніх опитувань КМІС партія "Голос" набирає всього 4% голосів і в Раду не потрапляє.

Дивіться відео за темою:

Водночас інші групи дають їй впевнений запас "міцності".

  • "Рейтинг" – 5,2%

  • Research Branding Group – 7,8%

  • "Соціальний моніторинг" – 7,5%

  • "Центр Разумкова" – 8,8%

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Стабільне положення у партій "Європейська Солідарність" і "Батьківщина". Їхній рейтинг зараз перебуває у діапазоні 6-10% і вони, ймовірно, пройдуть у парламент на своєму базовому електораті. Тобто на тих виборцях, які вже давно визначилися голосувати за них на виборах.

До слова, досить дивним виглядає опитування КМІС у контексті й іншої політичної партії – "Сила і честь", яку очолює Ігор Смешко. Київський інститут дає їй 5,1%, хоча раніше соцагенства не прогнозували партії більше 4%. Група "Рейтинг" – всього 3,6% голосів. Опитування проводилося з 6 по 11 липня. Минуле соцопитування того ж КМІС тільки за період із 25 червня по 7 липня прогнозувало політичній силі 3,8%.

Рейтинг Research&Branding Group дає партії Ігоря Смешка 4,2% голосів українців. Центр "Соціальний моніторинг" та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка в своєму спільному соціологічному дослідженні електоральних симпатій ще менше – 2,5%. Вивчення настроїв українців проводилося з 28 червня по 4 липня.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
Задавили, убили, запретили, посадили, "люстрировали" всех, у кого ещё оставался головной мозг и психическое здоровье. Из этих морально-интеллектуальных уродов выбирай - не выбирай... __опа всё равно обеспечена :о((
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Журба Валентина
Журба Валентина
Более-менее приличные партии, не иеальные, но хоть с чем-то кроме популизма за душой как раз не проходят..."Громадянська позія" Гриценко, "Самопоміч" - задавил их таки Пеця, а люди там толковые....БЮТ проходит (хоть с ГТС разберутся), так они Сенченко, уроды, потерять умудрились! И опять в начало сиска собрали помойку! Не будет "Свободы" - такие бойцы тоже нужны, чтоб жирный карась не дремал! И кого имеем? 2 дыбила - это сила - Зеленский с Вакарчуком, союз Кремля и Привоза - "За життя" (даже Новинский по сравнению с ними - Интеллигент!), и Пеця, в компании патриотов и волонтеров, которых раньше чмырил. Донное днище!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Калмыков Виктор, я отношусь к 2млн, которые бюллетень порвали
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Калмыков Виктор
Калмыков Виктор
Журба Валентина, Ты не забывай, что относишься к 5% населения!!!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Гадание на кофейной гуще.
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