Вибори-2019: хто ж проходить у Раду і чому соціологи заплутують українців

До позачергових парламентських виборів 2019 року залишилося менше тижня. Основні соціологічні групи вже публікують заключні рейтинги політичних партій. Правда, дуже часто вони дуже відрізняються один від одного.

Чому так і хто має реальні шанси потрапити до 9-го скликання Верховної Ради – розбирався OBOZREVATEL.

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В Україні діють декілька основних і великих соціологічних агентств. Саме результати їхніх соцопитувань найчастіше публікуються у ЗМІ;

Вони одноголосно віддають перемогу на майбутніх виборах партії "Слуга народу". За різними даними, вона набирає від 40 до 50% в середньому;

Мають шанси потрапити в парламент й інші політичні сили, зокрема "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос";

Правда, залежно від рейтингового агентства, результати можуть значно відрізнятися. Це пояснюється замовником опитування і методом проведення дослідження.

Чому опитування всюди різні?

Під час оцінювання результатів нинішніх опитувань варто враховувати фактор "замовника". Це не означає, що всі дослідження куплені, але частина таких все ж є.

Як варіант – замовник отримує реальні дані дослідження в закритому режимі, а у відкритий випускає вже підкориговані. Вони можуть бути спрямовані як на підвищення власного рейтингу, так і на штучне заниження результатів основних опонентів.

Крім того, деякі агенції публікують опитування без вказівки замовника, що є прямим порушенням закону про вибори.

Верховна Рада

У той же час самі соціологи називають інші причини великої різниці в цифрах. Наприклад, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто пояснив, що один із факторів – кількість політичних партій в опитувальнику.

"Наймовірніше, це різні скрінінги. Ми давно почали це опитування, але в нас багато роботи, тому ми повільно його проводимо. У нашому списку не вистачало 6 політичних сил. Крім того, вийшов досить довгий період", – пояснив він OBOZREVATEL.

Паніотто назвав ще один фактор, який сильно впливає на результат опитування – місце партії в списку, яке пропонується респондентам.

"Наприклад, на першому місці в нашому списку був "Опозиційний блок". Перше місце може дати додатково півбала. Крім того, частина людей може зробити помилку і порахувати, що це "Опозиційна платформа – За життя", – підкреслив соціолог.

Хто проходить у Раду

Від виборів до виборів в Україні прийнято серйозно сприймати соціологічні дослідження одразу декількох агентств. Найвідомішими серед них є група "Рейтинг", Research&Branding Group, КМІС, Центр "Соціальний моніторинг" і Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, а також "Центр Разумкова". До слова, у відкритому доступі є база соціологічних агентств від видання "Тексти", де вказані реальні компанії і, ймовірно, підставні.

Зазначені ж тут агентства працюють досить довго і дослідження проводять регулярно. З моменту оголошення позачергових виборів компанії одна за одною публікують соціологічні дослідження, де п'ятірка лідерів виглядає приблизно однаковою.

Так, усі агентства дають президентській партії "Слуга народу" перше місце, правда, з різним результатом. Діапазон досить великий – від 40 до 50%.

Зокрема, найбільший результат "Слугу" дає КМІС – 52,3% голосів. Інші соціологи набагато скромніші:

"Рейтинг" – 47%

Research&Branding Group – 44,8%

"Соціальний моніторинг" – 41,6%

"Центр Разумкова" – 41,5%

Загалом одна з головних інтриг майбутніх виборів полягає у тому, чи зможе "Слуга народу" набрати більше половини голосів українців за загальнонаціональним списком. Такий результат може суттєво збільшити шанси на формування партією монокоаліції.

На другому місці майже у всіх агентств перебуває "Опозиційна платформа – За життя". Ця партія значно поступається "Слузі", але має відмінні шанси завести в парламент 35-40 народних депутатів тільки за списком.

КМІС – 10,3%

"Рейтинг" – 11,6%

Research&Branding Group – 9,6%

"Соціальний моніторинг" – 13,7%

"Центр Разумкова" – 12,5%

Далі за списком ідуть партії "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". Залежно від соціологічного агентства, вони беруть третє місце в рейтингу. Правда, цікавий і той факт, що в одному з останніх опитувань КМІС партія "Голос" набирає всього 4% голосів і в Раду не потрапляє.

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Водночас інші групи дають їй впевнений запас "міцності".

"Рейтинг" – 5,2%

Research Branding Group – 7,8%

"Соціальний моніторинг" – 7,5%

"Центр Разумкова" – 8,8%

Стабільне положення у партій "Європейська Солідарність" і "Батьківщина". Їхній рейтинг зараз перебуває у діапазоні 6-10% і вони, ймовірно, пройдуть у парламент на своєму базовому електораті. Тобто на тих виборцях, які вже давно визначилися голосувати за них на виборах.

До слова, досить дивним виглядає опитування КМІС у контексті й іншої політичної партії – "Сила і честь", яку очолює Ігор Смешко. Київський інститут дає їй 5,1%, хоча раніше соцагенства не прогнозували партії більше 4%. Група "Рейтинг" – всього 3,6% голосів. Опитування проводилося з 6 по 11 липня. Минуле соцопитування того ж КМІС тільки за період із 25 червня по 7 липня прогнозувало політичній силі 3,8%.

Рейтинг Research&Branding Group дає партії Ігоря Смешка 4,2% голосів українців. Центр "Соціальний моніторинг" та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка в своєму спільному соціологічному дослідженні електоральних симпатій ще менше – 2,5%. Вивчення настроїв українців проводилося з 28 червня по 4 липня.

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