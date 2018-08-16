Вибори-2019: Гриценко розкрив подробиці переговорів із Вакарчуком

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко проводить консультації з лідером групи "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Про це політик розповів у ефірі телеканалу DumskayaTV.

Говорячи про "ситуативний союз" із Вакарчуком, він зауважив: "Чи можливо таке? Можливо".

У цьому контексті Гриценко повідомив: "Ми працюємо абсолютно відкрито на об’єднання з такими політичними силами, як "Альтернатива" - уже об’єдналися, "Народний контроль" - уже на одній платформі. Далі працюємо з "Самопоміччю", з "Демальянсом", з "Силою людей", з Чумаком, з "ЄвроОптимістами". Проводимо консультації з Вакарчуком і з іншими, хто близькі по цінностям".

Політик розповів, що знайомий з відомим музикантом більше 15 років. Зокрема, він повідомив, що одного разу, будучи на посаді міністра оборони, попросив Вакарчука виступити перед українським миротворчим контингентом в Косово, і той погодився, причому, абсолютно безкоштовно. "Він виступив з піснею, підтримав наших воїнів, і не тільки наших. Він це зробив, і це було класно, і це було справді круто", - сказав Гриценко.

За його словами, остання "абсолютно щира розмова" у нього була з Вакарчуком 3 липня, "про країну, проблеми, шляхи". Пізніше, 14 серпня, він зателефонував йому по WhatsApp. "Я йому просто повідомив, що ми з дружиною і з молодшою донькою підемо на його концерт 24 серпня в Києві на "Олімпійському" стадіоні", - розповів політик.

Він також відповів на репліку про те, що політикою мають займатися професіонали. Гриценко погодився: "Якщо ми зараз говоримо про прізвище Славка Вакарчука, то як принцип - це так, тому що насправді кожна професія потребує своєї кваліфікації ". У той же час Гриценко зауважив: "Це буде його рішення. Я думаю, що воно буде мудре".

Як писав OBOZREVATEL, 23 липня стало відомо: Святослав Вакарчук спростував інформацію про те, що обговорював з ким-небудь можливість його висунення в президенти України.