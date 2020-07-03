Виборчий кодекс вирішили змінити: у Раді показали новий бюлетень

Профільний комітет Верховної Ради підтримав правки для внесення до Виборчого кодексу, де були затверджено нову форму виборчого бюлетеня на місцевих виборах.

Про це в Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін, опублікувавши фото бюлетеня для голосування.

"На місцевих виборах восени буде працювати нова система виборів за відкритими списками. У неї по кожному округу від партії балотується кілька кандидатів і ви можете вибрати конкретного кандидата від партії (права частина бюлетеня). Обрана комітетом форма бюлетеня допоможе виборцеві легко зорієнтуватися в новій системі і вибрати кандидата, якому він довіряє, і мінімізує можливі помилки", – пояснив політик.

Гурин відзначив, що новий бюлетень дозволить виборцю вибирати не тільки партію, але кандидата, який проявив себе як найбільш активний політик.

"Форма бюлетеня сильно вплине на склад місцевих рад по всій країні ... А ще бюлетень завдяки компонування в стовпці займає менше місця, ніж звичайний бюлетень, до якого ми звикли", – сказав депутат.

Бюлетень Facebook \ Дмитро Гурін

Також у Виборчому кодексі зменшать бар'єр для участі кандидатів в рейтингуванні – з 25% до 5%.

"Наприклад, партія на виборах до Київради поставила на перше місце по округу (права частина бюлетеня) кандидата Миколу, який вирішив нічого під час передвиборної не робити і за нього особисто проголосували 50 виборців. А ось кандидатку Олену поставили на 5 місце, але вона провела суперуспішну кампанію і зібрала за себе 1000 голосів – але це тільки 20% від ціни мандата, до 25% вона не дотягнула (1250 голосів). При бар'єрі 25% Лена не бере участі в рейтингуванні (бо набрала 20%) – і до ради входить Микола , який нічого не робив і зібрав 50 голосів, однак кум його поставив на перше місце в окружному списку. При бар'єрі 5% депутатом стане Олена, яка провела ефективну виборчу кампанію і зібрала тисячі голосів!" – пояснив Гурін.

Нардеп підкреслив, що бар'єр 25% подолати технічно неможливо, адже це махінації і закриті списки, а 5% – відкриті списки.

"Відкриті списки призведуть до реальної гострої конкуренції між кандидатами, замість того, щоб партії просто продали місця у списках, а кандидати розслабили булки", – підсумував Гурін.

Facebook \ Дмитро Гурін

Facebook \ Дмитро Гурін

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