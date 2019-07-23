Виборче свавілля під знаком Коровченка або "підрахуй" по-Соколовськи

Шалений бардак у 210 виборчому окрузі є чітким і послідовним продовженням виборчого "бєзпрєдєлу" у виконанні людей відомого у кримінальних колах кримського сепаратиста Сергія Коровченка.

Якщо й було очікування адекватного та об’єктивного проведення виборів у славнозвісному 210 окрузі, то воно швидко пішло у небуття. Люди падають від втоми, регулярно викликають "швидку" та проклинають день, коли погодилися працювати на цих виборах. Власне, приводом для початку трешу став попередній підрахунок голосів, який показав – сєпари не пройдуть. І тут почалося…

Опис абсолютного беззаконня на ОВК варто почати з бюлетенів, які валяються, де доведеться – на сцені, в кабінеті, відкритому для доступу сторонніх осіб, і взагалі – будь-де, де заманеться голові ОВК Оксані Соколовській. Більше того, документи знаходяться навіть там, де нема взагалі жодного члена комісії. Важливо, що протоколи дільниць на яких більше голосів набирає Коровченко, Голова ОВК приймає радо, без жодних проблем чи уточнень - як гарячі пиріжки. Разом з тим, на дільницях де перемогу здобувають інші кандидати, вимагається перерахунок голосів а протоколи наражаються на стіну зі скарг та безпідставних зауважень.

Сергій Коровченко Гордон

Окрема тема – перерви засідань ОВК на 30 хв кілька годин або й взагалі – на всю ніч. Навіщо? Все просто – це очевидне затягування підрахунку голосів зі зрозумілою метою – сфальсифікувати результати волевиявлення людей. Засідання ОВК відбувається з системним порушенням кворуму, адже ніхто не контролює кількість присутніх членів комісії. Та навіть підрахунок бюлетенів з кількох дільниць відбувається одночасно! І це далеко не все: біля ОВК з ночі понеділка "випасається" неймовірна кількість "наших давніх друзів" – любителів писати замовні матеріали і кошмарити виборців та просто веселих хлопців призовного віку – "медіа-тітушок" зі "СтопКорупції".

Тільки-но стало відомо про прийдешнє фіаско їхнього "пастуха", як під ОВК одразу почалися мітинги і заклики до перерахунку голосів.Також зафіксовано факти перешкоджання "СтопКором" у роботі ОВК і журналістів, які так чи інакше намагаються висвітлити систематичні порушення з боку голови комісії та деяких учасників виборчого процесу. Це важко уявити, але "СтопКор" навіть супроводжує членів ДВК, які доставляють виборчу документацію до ОВК! З якого це дива?

Парадоксально, але голова ОВК пані Соколовська ледь встигає приймати скарги від про-коровченковських "активістів", озвучених з голосу, а не поданих за певною процедурою. Якою є юридична сила таких скарг і чи взагалі вони відповідають чинному законодавству? Питання риторичне. До слова, ці скарги голова приймає без жодного узгодження чи навіть обговорення з членами комісії. Цікаво, чи не так?

Зрештою, працездатність пані Оксани в ці дні просто вражає - вона навіть встигає особисто й на власний розсуд обробляти документацію з більш ніж двох десятків дільниць і знову ж таки – робить це особисто.

Ми вкотре спостерігаємо ситуацію, коли все вирішують не ті, хто голосує, а ті хто рахує і підрахунок замовляє.

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