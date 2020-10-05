У Нацполіції розповіли, чим займається "секретний" департамент

"Секретний" департамент захисту інтересів суспільства і держави в Національній поліції України зайнявся питаннями порушення виборчого законодавства на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Структура, створена 12 березня цього року, повноцінно працює тільки два останніх місяці. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, до цього проводилася ретельна перевірка всіх кандидатів на посади в департаменті. Вони пройшли поліграф і ретельне вивчення підрозділами внутрішньої безпеки поліції.

"Нині цей підрозділ займається винятково питаннями порушення виборчого законодавства", – підкреслив Клименко.

Він також додав, що після виборів у компетенції співробітників департаменту буде, зокрема, розслідування порушень прав журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція України станом на 29 вересня зареєструвала 123 кримінальні провадження за фактами порушення виборчого процесу. П'ята частина з них стосується можливого факту підкупу виборців перед виборами-2020.