"Вибачте, що неголений": із Зеленським трапився курйоз на зустрічі з прем'єром Чехії

Президент України Володимир Зеленський прийшов на зустріч із прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом із легкою неголеністю. Він вибачився за свій зовнішній вигляд і пояснив це забобонами.

Курйозний момент потрапив на відео під час трансляції офіційної аудієнції на сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Хочу вибачитися, що я неголений. Є таке слово українське класне – забобон. Зараз я очікую кораблів. Кораблі повернуться – тоді поголюся", – сказав глава української держави.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 листопада Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом у Маріїнському палаці у Києві.

Нагадаємо, Росія повернула Україні захоплені у Керченській протоці "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу". Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

Судна мали повертатися в порт Одеси, проте потім плани змінилися і вони попрямували до Очакова Миколаївської області, куди прибудуть 20-21 листопада.

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