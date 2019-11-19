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19 листопада • оновлено в 14:29
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"Вибачте, що неголений": із Зеленським трапився курйоз на зустрічі з прем'єром Чехії

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Президент України Володимир Зеленський прийшов на зустріч із прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом із легкою неголеністю. Він вибачився за свій зовнішній вигляд і пояснив це забобонами.

Курйозний момент потрапив на відео під час трансляції офіційної аудієнції на сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Хочу вибачитися, що я неголений. Є таке слово українське класне – забобон. Зараз я очікую кораблів. Кораблі повернуться – тоді поголюся", – сказав глава української держави.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Андрей Бабіш
Місце
Україна
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