"Вибачатися не збираюся": "слуга народу", який обматюкав нардепа, загострив скандал

Народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що не має наміру вибачатися перед колегою з "Батьківщини" Олексієм Кучеренком, якого він обматюкав у Верховній Раді.

Більше того, як пише "Гордон", парламентар наголосив, що чекає на вибачення від фракції "Батьківщина" за блокування трибуни.

"Звісно, я не збираюся вибачатися. Для початку нехай вони вибачаться за те, що начудили, – зривали роботу Верховної Ради, галасували, ламали мікрофони спікеру Дмитру Разумкову, блокували його роботу, а потім кричали і намагалися зірвати роботу віцеспікера Руслана Стефанчука", – обурився Ткаченко.

Ткаченко і Кучеренко

"Це ж не просто так трапилося на рівному місці. Після того, як я спробував заспокоїти їх, Кучеренко відреагував неадекватно, почав називати нас "малолітніми клоунами". Не на рівному місці. Я не підійшов до його місця і без причини накричав на нього. Це ними була влаштована така провокація. І вони отримали таку реакцію у відповідь", – додав нардеп.

За словами представника "Слуги народу", він вступив у суперечку з Кучеренком не заради піару. "Ну, в результаті така чоловіча розмова і відбулася. Він відверто провокував мене і моїх колег. Я, так, відповів емоційно. Шкодую про це. Але це не зі зла, не навмисно і точно не заради піару. Просто в такий момент, коли люди настільки зухвало поводяться, все можливо. Так і вийшло. Я втратив контроль. Таке, на жаль, буває. Нехай поліція розглядає його заяву. Я готовий спілкуватися з поліцією. Але вибачатися з трибуни Верховної Ради я не буду", – підсумував Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 лютого народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко влаштував лайливу суперечку з колегою з "Батьківщини" Олексієм Кучеренком у залі Верховної Ради.

У відповідь Кучеренко подав заяву в поліцію на колегу зі "Слуги народу" Максима Ткаченка і заявив, що погодиться на мирову, якщо кривдник публічно вибачиться.

Також він заявив, що розцінює як хуліганство лайку на свою адресу від "слуги народу" Ткаченка.

Крім того з'ясувалося, що "слуги народу" розбили Кучеренку окуляри під час лайливої сварки з Ткаченком.

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