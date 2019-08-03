"Ви знаєте, яка до мене довіра": Зеленський висловився про скандал із США

Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про те, що нібито користувався послугами лобістів в США.

Про це він повідомив в коментарі журналістам під час візиту до Трускавця в суботу, 3 серпня.

"Я ніколи ніким не користувався. Мені не потрібно лобі. Ви знаєте прекрасно, яка до мене довіра у людей... Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив", - підкреслив Зеленський.

Кирило Тимошенко і Володимир Зеленський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Голос Америки" поширив інформацію про те, що "американці уклали конракт з Зеленським на співпрацю з 3 квітня по 21 травня 2019 року", за що їм нібито заплатили велику суму грошей.

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