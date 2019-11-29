"Ви тут завдяки Зеленському!" Скороход розповіла, як залякують невдоволених "слуг народу"

Виключена з лав "Слуги народу" екснардепка Ганна Скороход зізналася, як "слуг" змушують голосувати за законопроєкти і чим погрожують, якщо ті йдуть проти "лінії партії" Зеленського.

За її словами, через це незабаром така ж доля, як і її, чекає ще приблизно 10-15 нардепів президентської політсили. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Фактам".

"Ситуація змінюється. Дуже багато законопроєктів депутати від "Слуги народу" не підтримують. Подивіться на результати голосування", – зазначила Скороход.

Ганна Скороход

Крім цього, за її словами, у лавах монобольшості й раніше були "бродіння".

"Просто хтось жорстко відстоює свою позицію, хтось каже: "Я натиснув зелену кнопку, тому що більшість натиснули. Навіщо виділятися?" – підкреслила вона.

Колишня нардепка розповіла і про те, як можуть покарати тих, хто не підтримує "лінію партії".

"Є загальний чат, куди пишуть, як за який закон голосувати. Спірні, лобістські або такі, що викликають резонанс, обговорюють на фракції. Коли бачать, що не набирають необхідної кількості голосів, починається розгойдування: "Треба проголосувати. Ви зобов'язані. Ви мусите. Ви тут завдяки Зеленському", – зізналася вона.

Також підкреслила: хоча наприкінці всі вирішують, що таки справді треба проголосувати, безліч все одно робить по-своєму і не голосує. Тому, за її словами, найближчим часом таке ж виключення з фракції може спіткати ще 10-15 нардепів. Список кандидатів на виліт нібито вже підготовлений.

"Це ті, хто висловлює свою точку зору не боячись. До речі, дуже багато хто з нашої фракції мене підтримали. Деякі говорили: "Ми хочемо опинитися на вашому з Антоном (Поляковим. – Ред.) місці". Щоб спокійно озвучувати те, що думаєш", – запевнила Скороход.

Як писав OBOZREVATEL:

Анна Скороход була виключена з фракції "Слуга народу" 15 листопада на закритому засіданні. Разом із нею прогнали Антона Полякова.

Пізніше "слуги" позбулися також від Романа Іванісова – він загримів у скандал зі зґвалтуванням, за яке раніше був судимий.

Президент Володимир Зеленський зрадів гучним виключеннями зі "Слуги народу". Він пишається тим, що "триває очищення".

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